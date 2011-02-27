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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 16:50
somilitark написав:
від нормальних стабільних банків, я маю на увазі курс 37.45 залишився 1% зазора(навара), бо здати можна зараз за 37.85.
ще трохи і "соціальні депо" стануть збитковими, на вулиці курс буде краще у вільному доступі...
у нас еще есть сенс - стабильный банк
и слабенькая предпоследняя надежда на кросс евро
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flysoulfly
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