RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 814815816817
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:50

  somilitark написав:від нормальних стабільних банків, я маю на увазі курс 37.45 залишився 1% зазора(навара), бо здати можна зараз за 37.85.
ще трохи і "соціальні депо" стануть збитковими, на вулиці курс буде краще у вільному доступі...
у нас еще есть сенс - стабильный банк :mrgreen:
и слабенькая предпоследняя надежда на кросс евро
flysoulfly
 
Повідомлень: 1846
З нами з: 13.01.09
Подякував: 773 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 814815816817
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 33, 34, 35
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 01:10
348 18751
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 бер, 2023 16:29
flysoulfly
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 56274
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26178
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.