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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 814815816817
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:50

  somilitark написав:від нормальних стабільних банків, я маю на увазі курс 37.45 залишився 1% зазора(навара), бо здати можна зараз за 37.85.
ще трохи і "соціальні депо" стануть збитковими, на вулиці курс буде краще у вільному доступі...
у нас еще есть сенс - стабильный банк :mrgreen:
и слабенькая предпоследняя надежда на кросс евро
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:07

Діліться стратегіями!(якщо звичайно вони є)

То ще раз панове(а то щось більшість тихенько сидить і не жу-жу) :)

Те, що свіжу/нову вільну гривню на короткі депо - це зрозуміло.
А що робите/будете робити з карусельними долярчиками?
(які знімете завтра/через тиждень)
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:11

  Успіх написав:То ще раз панове(а то щось більшість тихенько сидить і не жу-жу) :)

Те, що свіжу/нову вільну гривню на короткі депо - це зрозуміло.
А що робите/будете робити з карусельними долярчиками?
(які знімете завтра/через тиждень)

если нацбанк будет выкупать по официальному курсу, то менялы установят еще ниже
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:20

  Alien написав:emeta Ви таки мали рішучість занести "кАклЄту" в Мотор? Чи тільки "помацали" банк?


занёс недели две как
Считают одну котлету не в календарный месяц.
Следующий конверт можно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:33

Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:50

  flysoulfly написав:
Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?


в Сенсе, Востоке, Альянсе считают календарный месяц вроде бы
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:57

Успіх забираю и на обычный депо под 2,25 годовых на три месяца :mrgreen:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:06

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Долар по 4 грн написав:Успіх забираю и на обычный депо под 2,25 годовых на три месяца :mrgreen:

👍 Ще б так всі озвучили свої плани))
А то, як розміщувати конвертдепо - так декому банків не вистачало))
А як запитуєш - що будете робити з стількома котлетами #нікомунепотрібних?
Так зразу тиша, наче і не було в них таких "колосальних сум"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:23

Успіх Сиджу з пачкою зелені, чекаю кращого курсу.
Свіжа гривня під 11% в ПУМБі спокійно лежить
В Сенсі вже 1,5 роки маринуються довоєнні запаси під 4,5%
Дюрі-бачі
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