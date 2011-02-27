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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 16:50
somilitark написав:
від нормальних стабільних банків, я маю на увазі курс 37.45 залишився 1% зазора(навара), бо здати можна зараз за 37.85.
ще трохи і "соціальні депо" стануть збитковими, на вулиці курс буде краще у вільному доступі...
у нас еще есть сенс - стабильный банк
и слабенькая предпоследняя надежда на кросс евро
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:07
То ще раз панове(а то щось більшість тихенько сидить і не жу-жу)
Те, що свіжу/нову вільну гривню на короткі депо - це зрозуміло.
А що робите/будете робити з карусельними долярчиками?
(які знімете завтра/через тиждень)
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:11
Успіх написав:
То ще раз панове(а то щось більшість тихенько сидить і не жу-жу)
Те, що свіжу/нову вільну гривню на короткі депо - це зрозуміло.
А що робите/будете робити з карусельними долярчиками?
(які знімете завтра/через тиждень)
если нацбанк будет выкупать по официальному курсу, то менялы установят еще ниже
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nekefer
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:20
Alien написав:emeta
Ви таки мали рішучість занести "кАклЄту" в Мотор? Чи тільки "помацали" банк?
занёс недели две как
Считают одну котлету не в календарный месяц.
Следующий конверт можно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:33
Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:50
flysoulfly написав:
Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
в Сенсе, Востоке, Альянсе считают календарный месяц вроде бы
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:57
Успіх
забираю и на обычный депо под 2,25 годовых на три месяца
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Додано: Вів 28 бер, 2023 18:06
Долар по 4 грн написав:Успіх
забираю и на обычный депо под 2,25 годовых на три месяца
👍 Ще б так всі озвучили свої плани))
А то, як розміщувати конвертдепо - так декому банків не вистачало))
А як запитуєш - що будете робити з стількома котлетами #нікомунепотрібних?
Так зразу тиша, наче і не було в них таких "колосальних сум"!
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Додано: Вів 28 бер, 2023 18:23
Успіх Сиджу з пачкою зелені, чекаю кращого курсу.
Свіжа гривня під 11% в ПУМБі спокійно лежить
В Сенсі вже 1,5 роки маринуються довоєнні запаси під 4,5%
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