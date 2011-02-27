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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 816817818819>
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:04

  Успіх написав:Так зразу тиша, наче і не було в них таких "колосальних сум"! :mrgreen:

Ніколи не чули приказку: "Гроші люблять тишу"? Чудовий вислів на усі випадки фінансового життя! А само стриптиз у грошових питаннях на мій погляд справа недоречна ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:09

  Alien написав:
  Успіх написав:Так зразу тиша, наче і не було в них таких "колосальних сум"! :mrgreen:

Ніколи не чули приказку: "Гроші люблять тишу"? Чудовий вислів на усі випадки фінансового життя! А само стриптиз у грошових питаннях на мій погляд справа недоречна ;)


Таблица с % по гривневым депо где то имеется на ресурсе?
И есть ли такие депо с возможностью досрочного снятия, в Рада банке точно есть, но % маловат
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:14

  Kostya777 написав:Таблица с % по гривневым депо где то имеется на ресурсе?
И есть ли такие депо с возможностью досрочного снятия, в Рада банке точно есть, но % маловат

1.https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1
2.https://minfin.com.ua/deposits/stats
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Kostya777 написав:Таблица с % по гривневым депо где то имеется на ресурсе?
Вже писав, ТИГИПОК "просчитал" карусель и викатил депозит 3 мес под 15% в грн. Кукловоди все знают на перед и керують стадом.
PS Вспомните безналоховие Примата , за часів Гороха - клюнул петух НБУ коломойшу і оні мгновенно наростили депопортфель.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:30

  Успіх написав:
  Долар по 4 грн написав:Успіх забираю и на обычный депо под 2,25 годовых на три месяца :mrgreen:

👍 Ще б так всі озвучили свої плани))
А то, як розміщувати конвертдепо - так декому банків не вистачало))
А як запитуєш - що будете робити з стількома котлетами #нікомунепотрібних?
Так зразу тиша, наче і не було в них таких "колосальних сум"! :mrgreen:

Как один из вариантов:
- не спешить с $ в марте, посмотреть курс в апреле
- сравнить доходность конверта в "зеленых" банках с макс ставками обычных $ депо на 3 мес, открыть где выгоднее
- свежая грн на депо сбер-7-14-30 дней
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:33

  Goodman написав:Вже писав, ТИГИПОК "просчитал" карусель и викатил депозит 3 мес под 15% в грн. Кукловоди все знают на перед и керують стадом.
PS Вспомните безналоховие Примата , за часів Гороха - клюнул петух НБУ коломойшу і оні мгновенно наростили депопортфель.

На сеичас 15% это не предел.
Юнекс 18%, Аккорд 19%.
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:39

  FinTech написав:
  Goodman написав:Вже писав, ТИГИПОК "просчитал" карусель и викатил депозит 3 мес под 15% в грн. Кукловоди все знают на перед и керують стадом.
PS Вспомните безналоховие Примата , за часів Гороха - клюнул петух НБУ коломойшу і оні мгновенно наростили депопортфель.

На сеичас 15% это не предел.
Юнекс 18%, Аккорд 19%.


Прикол в том что если начнётся шухер, бакс может скакануть и на 20% в месяц
Поэтому , на его нахуй
Лучше дево под 11 годовых но с досрочным снятием в Рада банке
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:46

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©ч.2

  Alien написав:
  Успіх написав:Так зразу тиша, наче і не було в них таких "колосальних сум"! :mrgreen:

Ніколи не чули приказку: "Гроші люблять тишу"? Чудовий вислів на усі випадки фінансового життя! А само стриптиз у грошових питаннях на мій погляд справа недоречна ;)

Але, як клали котлети на карусель, то тут багато хто вихвалявся))
Особливо, коли перевкладались на друге коло - хвалились, хто на скільки сотень гривень більше підняв))
А тепер - та більшість, як миші сидять тихенько :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  FinTech написав:На сеичас 15% это не предел.
Юнекс 18%, Аккорд 19%.

Извечно гнилая тема в таких коротких сроках, как потом вийти без проблем и бистро.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:48

  Дюрі-бачі написав:Успіх Сиджу з пачкою зелені, чекаю кращого курсу.
Свіжа гривня під 11% в ПУМБі спокійно лежить
В Сенсі вже 1,5 роки маринуються довоєнні запаси під 4,5%

Але ж, якщо курс так і не підніметься :oops: найближчі 2-3міс - Ваші дії?
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