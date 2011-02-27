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Kostya777 написав:Таблица с % по гривневым депо где то имеется на ресурсе?
Вже писав, ТИГИПОК "просчитал" карусель и викатил депозит 3 мес под 15% в грн. Кукловоди все знают на перед и керують стадом. PS Вспомните безналоховие Примата , за часів Гороха - клюнул петух НБУ коломойшу і оні мгновенно наростили депопортфель.
Долар по 4 грн написав:Успіх забираю и на обычный депо под 2,25 годовых на три месяца
👍 Ще б так всі озвучили свої плани)) А то, як розміщувати конвертдепо - так декому банків не вистачало)) А як запитуєш - що будете робити з стількома котлетами #нікомунепотрібних? Так зразу тиша, наче і не було в них таких "колосальних сум"!
Как один из вариантов: - не спешить с $ в марте, посмотреть курс в апреле - сравнить доходность конверта в "зеленых" банках с макс ставками обычных $ депо на 3 мес, открыть где выгоднее - свежая грн на депо сбер-7-14-30 дней
Goodman написав:Вже писав, ТИГИПОК "просчитал" карусель и викатил депозит 3 мес под 15% в грн. Кукловоди все знают на перед и керують стадом. PS Вспомните безналоховие Примата , за часів Гороха - клюнул петух НБУ коломойшу і оні мгновенно наростили депопортфель.
На сеичас 15% это не предел. Юнекс 18%, Аккорд 19%.
Goodman написав:Вже писав, ТИГИПОК "просчитал" карусель и викатил депозит 3 мес под 15% в грн. Кукловоди все знают на перед и керують стадом. PS Вспомните безналоховие Примата , за часів Гороха - клюнул петух НБУ коломойшу і оні мгновенно наростили депопортфель.
На сеичас 15% это не предел. Юнекс 18%, Аккорд 19%.
Прикол в том что если начнётся шухер, бакс может скакануть и на 20% в месяц Поэтому , на его нахуй Лучше дево под 11 годовых но с досрочным снятием в Рада банке
Успіх написав:Так зразу тиша, наче і не було в них таких "колосальних сум"!
Ніколи не чули приказку: "Гроші люблять тишу"? Чудовий вислів на усі випадки фінансового життя! А само стриптиз у грошових питаннях на мій погляд справа недоречна
Але, як клали котлети на карусель, то тут багато хто вихвалявся)) Особливо, коли перевкладались на друге коло - хвалились, хто на скільки сотень гривень більше підняв)) А тепер - та більшість, як миші сидять тихенько