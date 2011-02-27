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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:52

Успіх Думаю, сейчас с грн депо, как и в начале КАРУСЕЛИ с валютой, первые и успеют под 19,18 и даже 15 % вложиться, а те кто выжидал в валютной карусели потом придут когда ставка упадет до 8%! Поэтому каждый решает сам, я считаю выгоду сегодняшнего момента, лучше сделать и не сожалеть!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:А тепер - та більшість, як миші сидять тихенько

Вам гроші "впали" і ви хутко понесли до каруселі. То Ви гарний.
А всі інші?
У кожного були свої мотиви і цілі в каруселях.
Бог милосердний - прибрав з ринку Айбокса і люди назад отримали свої грн ,
для роботи по ситуації.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 20:03

  Kostya777 написав:
  FinTech написав:На сеичас 15% это не предел.
Юнекс 18%, Аккорд 19%.

Прикол в том что если начнётся шухер, бакс может скакануть и на 20% в месяц
Поэтому , на его на***
Лучше дево под 11 годовых но с досрочным снятием в Рада банке

Прикол как раз в том, что курс может измениться в считанные секунды (в т.ч. курс НБУ) и времени на досрочное снятие просто не окажется, так сказать поставят перед фактом 😉
FinTech
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