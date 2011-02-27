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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 19:52
Успіх Думаю, сейчас с грн депо, как и в начале КАРУСЕЛИ с валютой, первые и успеют под 19,18 и даже 15 % вложиться, а те кто выжидал в валютной карусели потом придут когда ставка упадет до 8%! Поэтому каждый решает сам, я считаю выгоду сегодняшнего момента, лучше сделать и не сожалеть!
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Додано: Вів 28 бер, 2023 19:52
Успіх написав:
А тепер - та більшість, як миші сидять тихенько
Вам гроші "впали" і ви хутко понесли до каруселі. То Ви гарний.
А всі інші?
У кожного були свої мотиви і цілі в каруселях.
Бог милосердний - прибрав з ринку Айбокса і люди назад отримали свої грн ,
для роботи по ситуації.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 20:03
Kostya777 написав: FinTech написав:
На сеичас 15% это не предел.
Юнекс 18%, Аккорд 19%.
Прикол в том что если начнётся шухер, бакс может скакануть и на 20% в месяц
Поэтому , на его на***
Лучше дево под 11 годовых но с досрочным снятием в Рада банке
Прикол как раз в том, что курс может измениться в считанные секунды (в т.ч. курс НБУ) и времени на досрочное снятие просто не окажется, так сказать поставят перед фактом 😉
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Додано: Вів 28 бер, 2023 20:38
Успіх написав:
Але ж, якщо курс так і не підніметься найближчі 2-3міс - Ваші дії?
Чекатиму далі. І 2-3 роки почекаю
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Додано: Вів 28 бер, 2023 20:47
Дюрі-бачі написав:
Успіх написав:
Але ж, якщо курс так і не підніметься найближчі 2-3міс - Ваші дії?
Чекатиму далі. І 2-3 роки почекаю
інфляція зїсть або курс долара ще більше рухне, в нас і такі чудеса можуть бути, бо ми країна чудес!
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Raymond
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Додано: Вів 28 бер, 2023 20:47
Я поки схиляюсь до $ ОВДП. з погашенням 14.09.23 чистими виходить 3-3,5% в залежності від суми. Так, мало, але ж і гемору 0 і риски мінімальні
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Додано: Вів 28 бер, 2023 20:51
Raymond написав:
інфляція зїсть
Все не з'їсть, тільки трохи понадкусує.
Raymond написав:
або курс долара ще більше рухне, в нас і такі чудеса можуть бути, бо ми країна чудес!
бачили вже чудеса курсу рубля.
Ну значить доведеться почекати довше - чудеса рано чи пізно закінчуються і перемагає реальність.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 21:04
emeta написав: flysoulfly написав:
Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких из этих банков месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта
? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
в Сенсе, Востоке, Альянсе считают календарный месяц вроде бы
в одном из этих пяти мне такое говорили, но я забыл где
, мне тогда это было не актуально. Хотя , конечно, работники отделений обычно те еще спецы в деталях своих продуктов
Мож, действительно Юнекс или Рада ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 бер, 2023 21:25
Народ еще не разошелся??Что тут можно мурыжить целыми днями и обсуждать?? Каруселям пришили орган бабушки и теперь,она не скоро станет дедушкой.По ходу это все.До конца лета,точно вряд ли что поднимется,а к тому времени или курс официальный подымут,или межбанк со всеми вытекающими запустят.Расходимся.Занавес.Торба сверхприбуткам.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 21:32
osafly написав:
Народ еще не разошелся??Что тут можно мурыжить целыми днями и обсуждать?
например, в апреле ожидается выход немаленьких резидентских дивидендов
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flysoulfly
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