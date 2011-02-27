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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:32
osafly написав:
Народ еще не разошелся??Что тут можно мурыжить целыми днями и обсуждать?
например, в апреле ожидается выход (в валюту) немаленьких нерезидентских дивидендов
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Додано: Вів 28 бер, 2023 22:57
flex123 написав:
справедливости ради стоит сказать, что рост с 8 до 24 был не то чтобы сразу, а больше чем за год. но если это было неразрывное депо на год или больше, то попадалово и никуда не денешься
коли завалився Форум, то валютний вклад повернули по курсу 9 грн+. на дворі був травень 2014 і курс 12 грн/$. і було відчуття, що девальвація закінчилася, тому варто вкласти отримані кошти в гривневий депозит, щоб швидко наздогнати ці 12 грн, аніж купувати валюту по 12 грн... що трапилося далі, усі знають. тому з курсом можна було попасти по різному.
і це я ще не згадав за Надру, коли її зранку закрили по курсу 18 грн, а в обід підняли офіційний до 23 грн.
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