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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:32
osafly написав:
Народ еще не разошелся??Что тут можно мурыжить целыми днями и обсуждать?
например, в апреле ожидается выход (в валюту) немаленьких нерезидентских дивидендов
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Додано: Вів 28 бер, 2023 22:57
flex123 написав:
справедливости ради стоит сказать, что рост с 8 до 24 был не то чтобы сразу, а больше чем за год. но если это было неразрывное депо на год или больше, то попадалово и никуда не денешься
коли завалився Форум, то валютний вклад повернули по курсу 9 грн+. на дворі був травень 2014 і курс 12 грн/$. і було відчуття, що девальвація закінчилася, тому варто вкласти отримані кошти в гривневий депозит, щоб швидко наздогнати ці 12 грн, аніж купувати валюту по 12 грн... що трапилося далі, усі знають. тому з курсом можна було попасти по різному.
і це я ще не згадав за Надру, коли її зранку закрили по курсу 18 грн, а в обід підняли офіційний до 23 грн.
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vkladchiik
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:08
vkladchiik написав: flex123 написав:
справедливости ради стоит сказать, что рост с 8 до 24 был не то чтобы сразу, а больше чем за год. но если это было неразрывное депо на год или больше, то попадалово и никуда не денешься
коли завалився Форум, то валютний вклад повернули по курсу 9 грн+. на дворі був травень 2014 і курс 12 грн/$. і було відчуття, що девальвація закінчилася, тому варто вкласти отримані кошти в гривневий депозит, щоб швидко наздогнати ці 12 грн, аніж купувати валюту по 12 грн... що трапилося далі, усі знають. тому з курсом можна було попасти по різному.
і це я ще не згадав за Надру, коли її зранку закрили по курсу 18 грн, а в обід підняли офіційний до 23 грн.
12 за долар трималося до осени. А потім вже понеслася душа в рай.
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alex lem
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Додано: Сер 29 бер, 2023 03:17
alex lem написав: vkladchiik написав: flex123 написав:
справедливости ради стоит сказать, что рост с 8 до 24 был не то чтобы сразу, а больше чем за год. но если это было неразрывное депо на год или больше, то попадалово и никуда не денешься
коли завалився Форум, то валютний вклад повернули по курсу 9 грн+. на дворі був травень 2014 і курс 12 грн/$. і було відчуття, що девальвація закінчилася, тому варто вкласти отримані кошти в гривневий депозит, щоб швидко наздогнати ці 12 грн, аніж купувати валюту по 12 грн... що трапилося далі, усі знають. тому з курсом можна було попасти по різному.
і це я ще не згадав за Надру, коли її зранку закрили по курсу 18 грн, а в обід підняли офіційний до 23 грн.
12 за долар трималося до осени. А потім вже понеслася душа в рай.
Влітку 12 було вже тільки під соцдоляр. $200
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:38
Dollarman
А можно поподробнее о покупке физиками долларовых ОВГЗ на конкретно вашем примере? Через какой институт выгоднее входить? Как выходить? Какие комиссии? Какая доходность?
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Сер 29 бер, 2023 08:46
vkladchiik написав: flex123 написав:
справедливости ради стоит сказать, что рост с 8 до 24 был не то чтобы сразу, а больше чем за год. но если это было неразрывное депо на год или больше, то попадалово и никуда не денешься
коли завалився Форум, то валютний вклад повернули по курсу 9 грн+. на дворі був травень 2014 і курс 12 грн/$. і було відчуття, що девальвація закінчилася, тому варто вкласти отримані кошти в гривневий депозит, щоб швидко наздогнати ці 12 грн, аніж купувати валюту по 12 грн... що трапилося далі, усі знають. тому з курсом можна було попасти по різному.
і це я ще не згадав за Надру, коли її зранку закрили по курсу 18 грн, а в обід підняли офіційний до 23 грн.
Так в надре вернули по 23. На момент выдачи курс стал 21. Вышло +10% в долларах
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Додано: Сер 29 бер, 2023 08:56
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Dollarman
А можно поподробнее о покупке физиками долларовых ОВГЗ на конкретно вашем примере? Через какой институт выгоднее входить? Как выходить? Какие комиссии? Какая доходность?
Попробуйте здесь - Ринок ОВДП
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Додано: Сер 29 бер, 2023 08:56
ВЕСЕЛЬЧАК У Я купую в ПУМБ. У мене комісій нема. Фінмоніторинг є.
Дізнавався у Райфі, умови схожі, суми від 400 000 грн.
Особисто мені зручніше у ПУМБ.
Виведення 100 000 гривень на день обмеження НБУ. Але не більше 600 тисяч на місяць. Понад 200 із комісією, тобто 2 рази на місяць можна винайняти без комісії. Для мене це не критично.
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