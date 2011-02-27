КСТАТИ!Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:33
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
Додано: Вів 28 бер, 2023 17:50
в Сенсе, Востоке, Альянсе считают календарный месяц вроде бы
Додано: Вів 28 бер, 2023 18:54
Да скорее всего это только в Моторе так и считают.
И то необходимо еще поинтересоваться у других его сотрудников, дабы исключить человеческий фактор.
Это по началу была путаница, как в банках в целом, так и выборочно на местах, но все вроде давно уже разобрались и открывают без проблем в календарный месяц.
Кстати, Мотор начал открывать конверты с октября, в табличке он появился в феврале.
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:04
в одном из этих пяти мне такое говорили, но я забыл где , мне тогда это было не актуально. Хотя , конечно, работники отделений обычно те еще спецы в деталях своих продуктов
Мож, действительно Юнекс или Рада ?
Додано: Сер 29 бер, 2023 13:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Додано: Сер 29 бер, 2023 14:07
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Є незначна затримка.
Додано: Сер 29 бер, 2023 14:08
Забрал котлету в Таскомбанке. Выдали все до доллара, 2006 год в приемлимом качестве.
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