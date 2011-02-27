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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 17:33
Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:50
flysoulfly написав:
Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
в Сенсе, Востоке, Альянсе считают календарный месяц вроде бы
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emeta
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Додано: Вів 28 бер, 2023 18:54
flysoulfly написав:
Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
Да скорее всего это только в Моторе так и считают.
И то необходимо еще поинтересоваться у других его сотрудников, дабы исключить человеческий фактор.
Это по началу была путаница, как в банках в целом, так и выборочно на местах, но все вроде давно уже разобрались и открывают без проблем в календарный месяц.
Кстати, Мотор начал открывать конверты с октября, в табличке он появился в феврале.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 21:04
emeta написав: flysoulfly написав:
Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких из этих банков месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта
? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
в Сенсе, Востоке, Альянсе считают календарный месяц вроде бы
в одном из этих пяти мне такое говорили, но я забыл где
, мне тогда это было не актуально. Хотя , конечно, работники отделений обычно те еще спецы в деталях своих продуктов
Мож, действительно Юнекс или Рада ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 бер, 2023 13:02
Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:07
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.
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Це я
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:08
Забрал котлету в Таскомбанке. Выдали все до доллара, 2006 год в приемлимом качестве.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:47
Це я написав:
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.
Незначна - це скільки? ) Бо о пів на одинадцяту відкрили і до сих не списали.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 15:04
1finanсier написав:
Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР.
Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
с БВР на Восток по iban?
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