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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:33

Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:50

  flysoulfly написав:
Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?


в Сенсе, Востоке, Альянсе считают календарный месяц вроде бы
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:54

  flysoulfly написав:
Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?

Да скорее всего это только в Моторе так и считают.
И то необходимо еще поинтересоваться у других его сотрудников, дабы исключить человеческий фактор.
Это по началу была путаница, как в банках в целом, так и выборочно на местах, но все вроде давно уже разобрались и открывают без проблем в календарный месяц.

Кстати, Мотор начал открывать конверты с октября, в табличке он появился в феврале.
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:04

  emeta написав:
  flysoulfly написав:
Считают не в календарный месяц.
Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ!
напомните, плиз, a в каких из этих банков месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?

в Сенсе, Востоке, Альянсе считают календарный месяц вроде бы
:oops: в одном из этих пяти мне такое говорили, но я забыл где :cry: , мне тогда это было не актуально. Хотя , конечно, работники отделений обычно те еще спецы в деталях своих продуктов :mrgreen:
Мож, действительно Юнекс или Рада ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 13:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.
Це я
 
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Забрал котлету в Таскомбанке. Выдали все до доллара, 2006 год в приемлимом качестве.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:47

  Це я написав:
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.

Незначна - це скільки? ) Бо о пів на одинадцяту відкрили і до сих не списали.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:04

  1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є

с БВР на Восток по iban?
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