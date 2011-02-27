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Считают не в календарный месяц. Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ! напомните, плиз, a в каких еще банках месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
Да скорее всего это только в Моторе так и считают. И то необходимо еще поинтересоваться у других его сотрудников, дабы исключить человеческий фактор. Это по началу была путаница, как в банках в целом, так и выборочно на местах, но все вроде давно уже разобрались и открывают без проблем в календарный месяц.
Кстати, Мотор начал открывать конверты с октября, в табличке он появился в феврале.
Считают не в календарный месяц. Следующий конверт мовжно открыть не ранее чем через 31 день после открытия первого
КСТАТИ! напомните, плиз, a в каких из этих банков месяц отсчитывают от даты предыдущего конверта? - Sense? Рада? Юнекс? Альянс? Восток?
в Сенсе, Востоке, Альянсе считают календарный месяц вроде бы
в одном из этих пяти мне такое говорили, но я забыл где , мне тогда это было не актуально. Хотя , конечно, работники отделений обычно те еще спецы в деталях своих продуктов Мож, действительно Юнекс или Рада ?
Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.
Незначна - це скільки? ) Бо о пів на одинадцяту відкрили і до сих не списали.
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є