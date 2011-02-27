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Знатоки, подскажите Может кто натыкался на ресурсе? Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания. Где об этом почитать? Заранее спасибо
Kostya777 написав:Знатоки, подскажите Может кто натыкался на ресурсе? Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания. Где об этом почитать? Заранее спасибо
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.
Незначна - це скільки? ) Бо о пів на одинадцяту відкрили і до сих не списали.
Схоже, у вас уже значна. Не вдається підняти виписку, щоб побачити точний час. А доступ до ІБ востока маєте? Там мав би з'явитися депо. Уже опердень закінчується...
vkladchiik написав:Національний банк України позбавив права голосу і бенефіціарного власника Лєшека Чарнецкі, і Getin Holding Spółka Akcyjna, яка контролювала усі 100% акцій українського банку. Ще один банк на вихід..
vkladchiik написав:Національний банк України позбавив права голосу і бенефіціарного власника Лєшека Чарнецкі, і Getin Holding Spółka Akcyjna, яка контролювала усі 100% акцій українського банку. Ще один банк на вихід..
Kostya777 написав:Знатоки, подскажите Может кто натыкался на ресурсе? Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания. Где об этом почитать? Заранее спасибо