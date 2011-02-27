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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 811812813814
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Знатоки, подскажите
Может кто натыкался на ресурсе?
Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания.
Где об этом почитать? Заранее спасибо
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:44

  Kostya777 написав:Знатоки, подскажите
Может кто натыкался на ресурсе?
Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания.
Где об этом почитать? Заранее спасибо

десь є окрема гілка
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:45

Kostya777
бинанс п2п или байбит п2п
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

1finanсier написав:
  Це я написав:
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.

Незначна - це скільки? ) Бо о пів на одинадцяту відкрили і до сих не списали.
Схоже, у вас уже значна.
Не вдається підняти виписку, щоб побачити точний час.
А доступ до ІБ востока маєте? Там мав би з'явитися депо. Уже опердень закінчується...
Це я
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:54

  vkladchiik написав:Національний банк України позбавив права голосу і бенефіціарного власника Лєшека Чарнецкі, і Getin Holding Spółka Akcyjna, яка контролювала усі 100% акцій українського банку. Ще один банк на вихід..

https://finclub.net/ua/news/polskoho-vl ... olosu.html
А чому відразу не додати, що це найцікавийший для цього обговорення банк, а саме ІдеяБанк...?
AlxK
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:59

  AlxK написав:
  vkladchiik написав:Національний банк України позбавив права голосу і бенефіціарного власника Лєшека Чарнецкі, і Getin Holding Spółka Akcyjna, яка контролювала усі 100% акцій українського банку. Ще один банк на вихід..

https://finclub.net/ua/news/polskoho-vl ... olosu.html
А чому відразу не додати, що це найцікавийший для цього обговорення банк, а саме ІдеяБанк...?

Видимо, все в этой теме уже выучили кто такой Лєшек Чарнецкі и для угадывания какой банк даже рабочая ссылка на новость не обязательна :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 17:24

  Kostya777 написав:Знатоки, подскажите
Может кто натыкался на ресурсе?
Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания.
Где об этом почитать? Заранее спасибо

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