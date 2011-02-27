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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 811812813814
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Знатоки, подскажите
Может кто натыкался на ресурсе?
Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания.
Где об этом почитать? Заранее спасибо
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:44

  Kostya777 написав:Знатоки, подскажите
Может кто натыкался на ресурсе?
Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания.
Где об этом почитать? Заранее спасибо

десь є окрема гілка
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:45

Kostya777
бинанс п2п или байбит п2п
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

1finanсier написав:
  Це я написав:
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.

Незначна - це скільки? ) Бо о пів на одинадцяту відкрили і до сих не списали.
Схоже, у вас уже значна.
Не вдається підняти виписку, щоб побачити точний час.
А доступ до ІБ востока маєте? Там мав би з'явитися депо. Уже опердень закінчується...
Це я
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:54

  vkladchiik написав:Національний банк України позбавив права голосу і бенефіціарного власника Лєшека Чарнецкі, і Getin Holding Spółka Akcyjna, яка контролювала усі 100% акцій українського банку. Ще один банк на вихід..

https://finclub.net/ua/news/polskoho-vl ... olosu.html
А чому відразу не додати, що це найцікавийший для цього обговорення банк, а саме ІдеяБанк...?
AlxK
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:59

  AlxK написав:
  vkladchiik написав:Національний банк України позбавив права голосу і бенефіціарного власника Лєшека Чарнецкі, і Getin Holding Spółka Akcyjna, яка контролювала усі 100% акцій українського банку. Ще один банк на вихід..

https://finclub.net/ua/news/polskoho-vl ... olosu.html
А чому відразу не додати, що це найцікавийший для цього обговорення банк, а саме ІдеяБанк...?

Видимо, все в этой теме уже выучили кто такой Лєшек Чарнецкі и для угадывания какой банк даже рабочая ссылка на новость не обязательна :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 17:24

  Kostya777 написав:Знатоки, подскажите
Может кто натыкался на ресурсе?
Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания.
Где об этом почитать? Заранее спасибо

Попробуйте здесь - Криптовалюта, ринок криптовалют
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:07

Читал здесь, что у Конкорда проблемы с валютой. Сегодня Конкорд вывалил котлету без всякого предзаказа. Сказали, что межбанк выплачивают без проблем, а вот на продажу ничего нет. Отдали зелёными, но отличного качества.
А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего.
Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?
deneg net
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В гривнюююююю - кроком руш!)))

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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:13

  deneg net написав:А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего.
Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?

Я ж уже выше говорил. Вот такой он страшный бегемот: достаточно курс на табличке уменьшить и все побегут у себя уменьшать. И не нужно валюту тратить. В интересное время живём.
moveton
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