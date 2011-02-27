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Знатоки, подскажите Может кто натыкался на ресурсе? Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания. Где об этом почитать? Заранее спасибо
Kostya777 написав:Знатоки, подскажите Может кто натыкался на ресурсе? Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания. Где об этом почитать? Заранее спасибо
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.
Незначна - це скільки? ) Бо о пів на одинадцяту відкрили і до сих не списали.
Схоже, у вас уже значна. Не вдається підняти виписку, щоб побачити точний час. А доступ до ІБ востока маєте? Там мав би з'явитися депо. Уже опердень закінчується...
vkladchiik написав:Національний банк України позбавив права голосу і бенефіціарного власника Лєшека Чарнецкі, і Getin Holding Spółka Akcyjna, яка контролювала усі 100% акцій українського банку. Ще один банк на вихід..
vkladchiik написав:Національний банк України позбавив права голосу і бенефіціарного власника Лєшека Чарнецкі, і Getin Holding Spółka Akcyjna, яка контролювала усі 100% акцій українського банку. Ще один банк на вихід..
Kostya777 написав:Знатоки, подскажите Может кто натыкался на ресурсе? Через какую платформу лучше всего приобрести биток и где лучше всего хранить на долгосрок до приличного подорожания. Где об этом почитать? Заранее спасибо
Читал здесь, что у Конкорда проблемы с валютой. Сегодня Конкорд вывалил котлету без всякого предзаказа. Сказали, что межбанк выплачивают без проблем, а вот на продажу ничего нет. Отдали зелёными, но отличного качества. А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего. Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?
deneg net написав:А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего. Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?
Я ж уже выше говорил. Вот такой он страшный бегемот: достаточно курс на табличке уменьшить и все побегут у себя уменьшать. И не нужно валюту тратить. В интересное время живём.