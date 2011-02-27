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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 812813814815
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:48

  deneg net написав:А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего.
Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?

Цікаво ви казки розказуєте. Як це було можливо забрать в приматі 2670 долярів без попереднього замовлення на конкретне відділення. Десь в Києві таке працювало для віп-клієнта з ілітними картками? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:55

  Economist написав:Забрал котлету в Таскомбанке. Выдали все до доллара, 2006 год в приемлимом качестве.

Мне изин отдали от 96 до 2006г. 50% затертых...я и не сомневался
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 22:53

  deneg net написав:Читал здесь, что у Конкорда проблемы с валютой. Сегодня Конкорд вывалил котлету без всякого предзаказа. Сказали, что межбанк выплачивают без проблем, а вот на продажу ничего нет. Отдали зелёными, но отличного качества.
А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего.
Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?


Я бы сказал, не с валютой проблемы, а именно с заказом валюты.
Я, несмотря на то, что забирал в центральном отделении, предпочел всё таки заказывать
Не знаю как это вы котлеты без предзаказа ходите забирать по банкам
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:02

  flysoulfly написав:
  Economist написав:Идея-банк уже дает -6%. Пора ее вычеркнуть из клуба.
а если условно сегодня в полночь ИДЕЯ отменит свою конскую комиссию, а?
(" с̶б̶ы̶л̶а̶с̶ь̶(̶?̶)̶ ̶ ̶ мечта ИДЕота"©)
- нуууууу вот, всьо к тому идьот :mrgreen: , судя по новостям
flysoulfly
 
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