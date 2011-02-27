Додано: Сер 29 бер, 2023 18:07

Читал здесь, что у Конкорда проблемы с валютой. Сегодня Конкорд вывалил котлету без всякого предзаказа. Сказали, что межбанк выплачивают без проблем, а вот на продажу ничего нет. Отдали зелёными, но отличного качества.

А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего.

Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?