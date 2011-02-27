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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:33
asti написав:
перевести людей из короткого доллара (конверт-депо)
в длинную гривню - депозиты и ОВГЗ.
asti написав:
кто-то покупал ОВГЗ через ДИЮ, как все прошло?Хочу купить пару бумаг
Andrey2512 написав:просто разит наипаловом
.
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