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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 812813814815
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:33

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  asti написав:перевести людей из короткого доллара (конверт-депо)
в длинную гривню - депозиты и ОВГЗ.
  asti написав:кто-то покупал ОВГЗ через ДИЮ, как все прошло?
Хочу купить пару бумаг

  Andrey2512 написав:просто разит наипаловом.
:mrgreen:
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