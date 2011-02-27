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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 812813814815>
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:13

  deneg net написав:А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего.
Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?

Я ж уже выше говорил. Вот такой он страшный бегемот: достаточно курс на табличке уменьшить и все побегут у себя уменьшать. И не нужно валюту тратить. В интересное время живём.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:48

  deneg net написав:А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего.
Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?

Цікаво ви казки розказуєте. Як це було можливо забрать в приматі 2670 долярів без попереднього замовлення на конкретне відділення. Десь в Києві таке працювало для віп-клієнта з ілітними картками? :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 22:53

  deneg net написав:Читал здесь, что у Конкорда проблемы с валютой. Сегодня Конкорд вывалил котлету без всякого предзаказа. Сказали, что межбанк выплачивают без проблем, а вот на продажу ничего нет. Отдали зелёными, но отличного качества.
А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего.
Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?


Я бы сказал, не с валютой проблемы, а именно с заказом валюты.
Я, несмотря на то, что забирал в центральном отделении, предпочел всё таки заказывать
Не знаю как это вы котлеты без предзаказа ходите забирать по банкам
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:51

  alex lem написав: Цікаво ви казки розказуєте. Як це було можливо забрать в приматі 2670 долярів без попереднього замовлення на конкретне відділення. Десь в Києві таке працювало для віп-клієнта з ілітними картками? :mrgreen:

Я не из Киева. У нас в бегемоте проблем с валютой не было, а сейчас начали появляться.

  emeta написав:Я бы сказал, не с валютой проблемы, а именно с заказом валюты.
Я, несмотря на то, что забирал в центральном отделении, предпочел всё таки заказывать
Не знаю как это вы котлеты без предзаказа ходите забирать по банкам

Я в карусели с июля и ни разу не заказывал. Были банки которые сами звонили, спрашивали буду ли забирать, но сам не заказывал. Конь выдавал всю дорогу без заказа в ГО, а по отделениям говорили нужен заказ, но я получал в ГО без проблем и заказов. У бегемота тоже отоваривался без всяких заказов. Правда, у него часто были старые купюры, поэтому приходилось их фильтровать или идти в другое отд.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:15

  deneg net написав:
  alex lem написав: Цікаво ви казки розказуєте. Як це було можливо забрать в приматі 2670 долярів без попереднього замовлення на конкретне відділення. Десь в Києві таке працювало для віп-клієнта з ілітними картками? :mrgreen:

Я не из Киева. У нас в бегемоте проблем с валютой не было, а сейчас начали появляться.

  emeta написав:Я бы сказал, не с валютой проблемы, а именно с заказом валюты.
Я, несмотря на то, что забирал в центральном отделении, предпочел всё таки заказывать
Не знаю как это вы котлеты без предзаказа ходите забирать по банкам

Я в карусели с июля и ни разу не заказывал. Были банки которые сами звонили, спрашивали буду ли забирать, но сам не заказывал. Конь выдавал всю дорогу без заказа в ГО, а по отделениям говорили нужен заказ, но я получал в ГО без проблем и заказов. У бегемота тоже отоваривался без всяких заказов. Правда, у него часто были старые купюры, поэтому приходилось их фильтровать или идти в другое отд.

Может в этих банках у Вас просто премиальное обслуживание?
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:33

FinTech

та не , то товарищ просто выпендривается) если б нажал 2 кнопки в приват 24 и заказал бы - выдали б новыми по порядку , а так выдали старыми ибо это валюта предназначена на продажу ( такой , видимо, сейчас у привата принцип)



Кредо курс 37,429
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... id-depozyt
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:26

Сегодня заказывал валюту в Конкорде.
Сказали за 5 рабочих дней надо заказывать.

Я ответил что приду в понедельник и меня не волнуют их приколы.

Отделение Киев, Яр.вал.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:32

  bems654556 написав:FinTech

та не , то товарищ просто выпендривается) если б нажал 2 кнопки в приват 24 и заказал бы - выдали б новыми по порядку , а так выдали старыми ибо это валюта предназначена на продажу ( такой , видимо, сейчас у привата принцип)



Кредо курс 37,429
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... id-depozyt

Вы бы хоть на дату новости посмотрели
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:09

  Evgeny написав:
  bems654556 написав:FinTech

та не , то товарищ просто выпендривается) если б нажал 2 кнопки в приват 24 и заказал бы - выдали б новыми по порядку , а так выдали старыми ибо это валюта предназначена на продажу ( такой , видимо, сейчас у привата принцип)



Кредо курс 37,429
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... id-depozyt

Вы бы хоть на дату новости посмотрели

Этот персонаж вообще оторван от реальности. Пишет про какие-то кнопки, про какой-то выпендрёж, хотя проблематика обсуждалась совершенно другая. А потом приправил свой набор слов новостью столетней давности. Может закусывать надо?
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:Я ответил что приду в понедельник и меня не волнуют их приколы.

А вони що?
Це я
 
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