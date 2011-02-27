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deneg net написав:А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего. Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?
Я ж уже выше говорил. Вот такой он страшный бегемот: достаточно курс на табличке уменьшить и все побегут у себя уменьшать. И не нужно валюту тратить. В интересное время живём.
deneg net написав:А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего. Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?
Цікаво ви казки розказуєте. Як це було можливо забрать в приматі 2670 долярів без попереднього замовлення на конкретне відділення. Десь в Києві таке працювало для віп-клієнта з ілітними картками?
deneg net написав:Читал здесь, что у Конкорда проблемы с валютой. Сегодня Конкорд вывалил котлету без всякого предзаказа. Сказали, что межбанк выплачивают без проблем, а вот на продажу ничего нет. Отдали зелёными, но отличного качества. А вот с Приватом начались проблемы. Раньше валюты в кассе было много, а сейчас или нет вообще или есть пару сотен. Поэтому забрать котлету без заказа за один приход, как было раньше, не получается. На продажу тоже нет ничего. Интересно, если никто валюту не продаёт, то значит её нет. А почему тогда курс падает?
Я бы сказал, не с валютой проблемы, а именно с заказом валюты. Я, несмотря на то, что забирал в центральном отделении, предпочел всё таки заказывать Не знаю как это вы котлеты без предзаказа ходите забирать по банкам
alex lem написав: Цікаво ви казки розказуєте. Як це було можливо забрать в приматі 2670 долярів без попереднього замовлення на конкретне відділення. Десь в Києві таке працювало для віп-клієнта з ілітними картками?
Я не из Киева. У нас в бегемоте проблем с валютой не было, а сейчас начали появляться.
emeta написав:Я бы сказал, не с валютой проблемы, а именно с заказом валюты. Я, несмотря на то, что забирал в центральном отделении, предпочел всё таки заказывать Не знаю как это вы котлеты без предзаказа ходите забирать по банкам
Я в карусели с июля и ни разу не заказывал. Были банки которые сами звонили, спрашивали буду ли забирать, но сам не заказывал. Конь выдавал всю дорогу без заказа в ГО, а по отделениям говорили нужен заказ, но я получал в ГО без проблем и заказов. У бегемота тоже отоваривался без всяких заказов. Правда, у него часто были старые купюры, поэтому приходилось их фильтровать или идти в другое отд.
alex lem написав: Цікаво ви казки розказуєте. Як це було можливо забрать в приматі 2670 долярів без попереднього замовлення на конкретне відділення. Десь в Києві таке працювало для віп-клієнта з ілітними картками?
Я не из Киева. У нас в бегемоте проблем с валютой не было, а сейчас начали появляться.
emeta написав:Я бы сказал, не с валютой проблемы, а именно с заказом валюты. Я, несмотря на то, что забирал в центральном отделении, предпочел всё таки заказывать Не знаю как это вы котлеты без предзаказа ходите забирать по банкам
Я в карусели с июля и ни разу не заказывал. Были банки которые сами звонили, спрашивали буду ли забирать, но сам не заказывал. Конь выдавал всю дорогу без заказа в ГО, а по отделениям говорили нужен заказ, но я получал в ГО без проблем и заказов. У бегемота тоже отоваривался без всяких заказов. Правда, у него часто были старые купюры, поэтому приходилось их фильтровать или идти в другое отд.
Может в этих банках у Вас просто премиальное обслуживание?
та не , то товарищ просто выпендривается) если б нажал 2 кнопки в приват 24 и заказал бы - выдали б новыми по порядку , а так выдали старыми ибо это валюта предназначена на продажу ( такой , видимо, сейчас у привата принцип)
та не , то товарищ просто выпендривается) если б нажал 2 кнопки в приват 24 и заказал бы - выдали б новыми по порядку , а так выдали старыми ибо это валюта предназначена на продажу ( такой , видимо, сейчас у привата принцип)
та не , то товарищ просто выпендривается) если б нажал 2 кнопки в приват 24 и заказал бы - выдали б новыми по порядку , а так выдали старыми ибо это валюта предназначена на продажу ( такой , видимо, сейчас у привата принцип)
Этот персонаж вообще оторван от реальности. Пишет про какие-то кнопки, про какой-то выпендрёж, хотя проблематика обсуждалась совершенно другая. А потом приправил свой набор слов новостью столетней давности. Может закусывать надо?