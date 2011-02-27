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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:26
Evgeny написав:
Сегодня заказывал валюту в Конкорде.
Сказали за 5 рабочих дней надо заказывать.
Я ответил что приду в понедельник и меня не волнуют их приколы.
Отделение Киев, Яр.вал.
уважаю товарисча Евгения,
х*й знает, с Прокредитом такое проканает ли, сегодня обзвонил 6 банков с заказом на ПН, все пошли на встречу, хотя в CIM была песня "вообще за 3 дня, но если не получится на ПН, мы вам перезвоним", и только Прокредит "у нас за два дня"
PS а где товарищ Инвестор? у Львивскому схрони?
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Додано: Чет 30 бер, 2023 13:16
deneg net
смотрите, перед тем, как "блистать" умом со мной , советую все-таки проверять информацию и понять о чем пишу.
Страница от 9 августа , но в ней ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СЕГОДНЯ , т.е. вчера-позавчера там было написано 38 , сейчас 37,429. Ссылка была для mustbe , чтобы, если он планирует обновить информацию , проверил достовереность моих слов , ибо это единственное место , где у Кредо на сайте опубликован курс и ясное дело он автоматически не обновляется в таблице
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Додано: Чет 30 бер, 2023 13:18
Evgeny
посмотрел и ответил выше)
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