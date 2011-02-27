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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 812813814815
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:26

  Evgeny написав:Сегодня заказывал валюту в Конкорде.
Сказали за 5 рабочих дней надо заказывать.

Я ответил что приду в понедельник и меня не волнуют их приколы.

Отделение Киев, Яр.вал.


уважаю товарисча Евгения,
х*й знает, с Прокредитом такое проканает ли, сегодня обзвонил 6 банков с заказом на ПН, все пошли на встречу, хотя в CIM была песня "вообще за 3 дня, но если не получится на ПН, мы вам перезвоним", и только Прокредит "у нас за два дня"

PS а где товарищ Инвестор? у Львивскому схрони?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:16

deneg net


смотрите, перед тем, как "блистать" умом со мной , советую все-таки проверять информацию и понять о чем пишу.

Страница от 9 августа , но в ней ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СЕГОДНЯ , т.е. вчера-позавчера там было написано 38 , сейчас 37,429. Ссылка была для mustbe , чтобы, если он планирует обновить информацию , проверил достовереность моих слов , ибо это единственное место , где у Кредо на сайте опубликован курс и ясное дело он автоматически не обновляется в таблице
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:18

Evgeny

посмотрел и ответил выше)
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Шановні. Проблеми з забором долара з Тасбанку/IZI банку. Замовив ще 20.03, в понеділок до 12:00, як і треба було. Замовлення підтвердили на 30 число. Доларів в Тасбанку немає, касир розуміє що замовлення готівки підтверджене, але нічого не може зробити. І навіть не називають термінів появи доларів в касі. Можливо і декілька тижнів. Тех підтримка IZI нічого зробити не може.

Отак карусель і приїхала. Невідомо чим це закінчиться. Якщо шо - обласний центр.

Більше ні ногою в ТАС. І вам не рекомендую. Шарашкіна контора
euph0ria
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:38

Evgeny, deneg net, bems654556
А курс Кредо в табличке то изменился 😀
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:42

  cohan написав:PS а где товарищ Инвестор? у Львивскому схрони?
В Криївцi (блоке) до 2апр.
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:46

euph0ria карусель і без того приїхала з-за курсу долар-гривня. 30 копійок на доларі, то вже не заробіток.
Мабуть місто де постійно обстріли? Тася не любить возить валюту де прилітає.
Востаннє редагувалось alex lem в Чет 30 бер, 2023 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 14:48

  FinTech написав:Evgeny, deneg net, bems654556
А курс Кредо в табличке то изменился 😀

М - Магия )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:ть місто де постійно обстріли? Тася не любить возить валюту де прилітає.

Любить, не лююить, але депозити зобов`язаний віддавати.
Суми. З іншими банками 0 проблем.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:49

  euph0ria написав:Більше ні ногою в ТАС. І вам не рекомендую. Шарашкіна контора

Киев. Заказал, забрал без проблем. Единственное заказ за 3 р.д. что немного странно как для Киева. Купюры микс из с 96 по 17 но вполне очень хорошие, не убитые, как в пумбе
Krokodil
 
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