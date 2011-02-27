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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 813814815816
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Krokodil написав:
  euph0ria написав:Більше ні ногою в ТАС. І вам не рекомендую. Шарашкіна контора

Киев. Заказал, забрал без проблем. Единственное заказ за 3 р.д. что немного странно как для Киева. Купюры микс из с 96 по 17 но вполне очень хорошие, не убитые, как в пумбе
Шарага, мотлох. 2009+ рідкість. Але видає.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:14

Конкорд первым суетиться начал, но всё одно отстаёт за динамикой изменения курса.
Посмотрим кто после 7 апреля ещё будет готов снижать комиссии и курсы валютообмена
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:16

  euph0ria написав:Проблеми з забором долара з Тасбанку/IZI банку. Замовив ще 20.03, в понеділок до 12:00, як і треба було. Замовлення підтвердили на 30 число. Доларів в Тасбанку немає, касир розуміє що замовлення готівки підтверджене, але нічого не може зробити. І навіть не називають термінів появи доларів в касі. Можливо і декілька тижнів. Тех підтримка IZI нічого зробити не може.
Якщо шо - обласний центр.
Більше ні ногою в ТАС. І вам не рекомендую. Шарашкіна контора
Это сотрудники Таса тонко намекают Вам о том, что надо было открывать депо у них, а не в Изи.😁
В начале еще предупреждали, что Тас/А-банк будут в первую очередь выдавать своим клиентам, а потом уже при наличии - Изи/Моно.
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:22

  FinTech написав:Это сотрудники Таса тонко намекают Вам о том, что надо было открывать депо у них, а не в Изи.😁
В начале еще предупреждали, что Тас/А-банк будут в первую очередь выдавать своим клиентам, а потом уже при наличии - Изи/Моно.

Не нужно смешивать. А-банк для Универсала партнёр. А депо Изи = депо Таси. Так прямо в договоре написано. Поэтому клиенты изи и спорта - это такие же клиенты ТАСи, как и "свои".
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  bems654556 написав:если б нажал 2 кнопки в приват 24 и заказал бы - выдали б новыми по порядку

Сьогодні отримав такі з різким запахом фарби. Таке враження, що американці просто поділись верстатом.
А от пластикову валютну картку у банці мені навідріз відмовились оформляти, мов нащо вам, нікуди не поїдете за кордон, а тут вам хватить і віртуальної :? . Чи то якісь відголоски боротьби з валютним туризмом, чи ще що.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:37

  emeta написав:Посмотрим кто после 7 апреля ещё будет готов снижать комиссии и курсы валютообмена

7 апреля ??
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:40

  flysoulfly написав:
  emeta написав:Посмотрим кто после 7 апреля ещё будет готов снижать комиссии и курсы валютообмена

7 апреля ??


Ну с середины апреля так точно гривневые ставки пойдут вверх, я думаю и на таблице 100к
это отразится. Борьба за клиентов
emeta
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