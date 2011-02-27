|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 16:34
Krokodil написав: euph0ria написав:
Більше ні ногою в ТАС. І вам не рекомендую. Шарашкіна контора
Киев. Заказал, забрал без проблем. Единственное заказ за 3 р.д. что немного странно как для Киева. Купюры микс из с 96 по 17 но вполне очень хорошие, не убитые, как в пумбе
Шарага, мотлох. 2009+ рідкість. Але видає.
-
Це я
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 07.02.23
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:14
Конкорд первым суетиться начал, но всё одно отстаёт за динамикой изменения курса.
Посмотрим кто после 7 апреля ещё будет готов снижать комиссии и курсы валютообмена
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2374
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:16
euph0ria написав:
Проблеми з забором долара з Тасбанку/IZI банку. Замовив ще 20.03, в понеділок до 12:00, як і треба було. Замовлення підтвердили на 30 число. Доларів в Тасбанку немає, касир розуміє що замовлення готівки підтверджене, але нічого не може зробити. І навіть не називають термінів появи доларів в касі. Можливо і декілька тижнів. Тех підтримка IZI нічого зробити не може.
Якщо шо - обласний центр.
Більше ні ногою в ТАС. І вам не рекомендую. Шарашкіна контора
Это сотрудники Таса тонко намекают Вам о том, что надо было открывать депо у них, а не в Изи.😁
В начале еще предупреждали, что Тас/А-банк будут в первую очередь выдавать своим клиентам, а потом уже при наличии - Изи/Моно.
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:22
FinTech написав:
Это сотрудники Таса тонко намекают Вам о том, что надо было открывать депо у них, а не в Изи.😁
В начале еще предупреждали, что Тас/А-банк будут в первую очередь выдавать своим клиентам, а потом уже при наличии - Изи/Моно.
Не нужно смешивать. А-банк для Универсала партнёр. А депо Изи = депо Таси. Так прямо в договоре написано. Поэтому клиенты изи и спорта - это такие же клиенты ТАСи, как и "свои".
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3126
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:25
bems654556 написав:
если б нажал 2 кнопки в приват 24 и заказал бы - выдали б новыми по порядку
Сьогодні отримав такі з різким запахом фарби. Таке враження, що американці просто поділись верстатом.
А от пластикову валютну картку у банці мені навідріз відмовились оформляти, мов нащо вам, нікуди не поїдете за кордон, а тут вам хватить і віртуальної
. Чи то якісь відголоски боротьби з валютним туризмом, чи ще що.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5732
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:37
emeta написав:
Посмотрим кто после 7 апреля ещё будет готов снижать комиссии и курсы валютообмена
7 апреля ??
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:40
flysoulfly написав: emeta написав:
Посмотрим кто после 7 апреля ещё будет готов снижать комиссии и курсы валютообмена
7 апреля ??
Ну с середины апреля так точно гривневые ставки пойдут вверх, я думаю и на таблице 100к
это отразится. Борьба за клиентов
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2374
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|522
|29505
|
|
|77
|56330
|
|
|5
|26199
|
|