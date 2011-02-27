Додано: Чет 30 бер, 2023 18:18

moveton написав: FinTech написав: Это сотрудники Таса тонко намекают Вам о том, что надо было открывать депо у них, а не в Изи.😁

В начале еще предупреждали, что Тас/А-банк будут в первую очередь выдавать своим клиентам, а потом уже при наличии - Изи/Моно. Это сотрудники Таса тонко намекают Вам о том, что надо было открывать депо у них, а не в Изи.😁В начале еще предупреждали, что Тас/А-банк будут в первую очередь выдавать своим клиентам, а потом уже при наличии - Изи/Моно. Не нужно смешивать. А-банк для Универсала партнёр. А депо Изи = депо Таси. Так прямо в договоре написано. Поэтому клиенты изи и спорта - это такие же клиенты ТАСи, как и "свои". Не нужно смешивать. А-банк для Универсала партнёр. А депо Изи = депо Таси. Так прямо в договоре написано. Поэтому клиенты изи и спорта - это такие же клиенты ТАСи, как и "свои".

Никто не смешивает. Что Изи, Спорт на лицензии Таса - известно и так.Хлебушек дома хочется кушать всем, и от того, что депо откроют в Изи, сотрудникам Таса сытнее не будет.Лично, при открытии депо в ОБ, предупреждали о том, что в первую очередь Тас будет выдавать своим, а потом уже при наличии валюты - Изи. Посыл инфо из их уст был такой, что клиенты Изи ой как далеко не "свои"."Свои" - это они для конечного бенефициара и успокоения души вкладчиков банка без отделений (ну и возможно ваших "религиозных еретиков"). А в регионах на местах, особенно в моментах, когда не все хорошо, например привезли недостаточное к-во валюты, приоритет будет у клиентов Таса.