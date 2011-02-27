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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 814815816817
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:26

  emeta написав:Посмотрим кто после 7 апреля ещё будет готов снижать комиссии и курсы валютообмена


НБУ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:10

  FinTech написав:"Свои" - это они для конечного бенефициара и успокоения души вкладчиков банка без отделений (ну и возможно ваших "религиозных еретиков"). А в регионах на местах, особенно в моментах, когда не все хорошо, например привезли недостаточное к-во валюты, приоритет будет у клиентов Таса.

Приоритеты могут быть какие угодно. Например, у имеющих договора с суммой цифр, делящейся без остатка на 7. Но по закону депо было дано и отдаёт ТАСя и отдать обязана. Нужно хотя бы письменную жалобу подать. Тогда не исключено, что и деньги найдутся. Но я так подозреваю, что в то отделение просто не подвезли валюты ни для кого.

Ну ещё думающие, что ТАСя с "родных" счетов выдаёт лучше, могут перевести с Изи на ТАСин ощадник. Это в целом дело хорошее (тогда комис за выдачу платить не нужно), но квест ещё тот. Не в плане, что это сложная операция, а убедить ТАСиных кур её сделать. 90% этих кур всем конечностями будут упираться, что это невозможно.
moveton
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