RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 814815816817
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:26

  emeta написав:Посмотрим кто после 7 апреля ещё будет готов снижать комиссии и курсы валютообмена


НБУ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5490
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:10

  FinTech написав:"Свои" - это они для конечного бенефициара и успокоения души вкладчиков банка без отделений (ну и возможно ваших "религиозных еретиков"). А в регионах на местах, особенно в моментах, когда не все хорошо, например привезли недостаточное к-во валюты, приоритет будет у клиентов Таса.

Приоритеты могут быть какие угодно. Например, у имеющих договора с суммой цифр, делящейся без остатка на 7. Но по закону депо было дано и отдаёт ТАСя и отдать обязана. Нужно хотя бы письменную жалобу подать. Тогда не исключено, что и деньги найдутся. Но я так подозреваю, что в то отделение просто не подвезли валюты ни для кого.

Ну ещё думающие, что ТАСя с "родных" счетов выдаёт лучше, могут перевести с Изи на ТАСин ощадник. Это в целом дело хорошее (тогда комис за выдачу платить не нужно), но квест ещё тот. Не в плане, что это сложная операция, а убедить ТАСиных кур её сделать. 90% этих кур всем конечностями будут упираться, что это невозможно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3129
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 23:16

  moveton написав:
  FinTech написав:"Свои" - это они для конечного бенефициара и успокоения души вкладчиков банка без отделений (ну и возможно ваших "религиозных еретиков"). А в регионах на местах, особенно в моментах, когда не все хорошо, например привезли недостаточное к-во валюты, приоритет будет у клиентов Таса.
Но по закону депо было дано и отдаёт ТАСя и отдать обязана. Нужно хотя бы письменную жалобу подать. Тогда не исключено, что и деньги найдутся. Но я так подозреваю, что в то отделение просто не подвезли валюты ни для кого.
По закону это одно, а по факту - результат на лицо. Тас отказался отдать вовремя, но не отказался отдать вовсе. Пригрозить жалобой можно, и наверное даже нужно, возможно поможет, но если судиться, то быстрее будет дождаться, когда привезут валюту в регион для всех.

  moveton написав:Ну ещё думающие, что ТАСя с "родных" счетов выдаёт лучше, могут перевести с Изи на ТАСин ощадник. Это в целом дело хорошее (тогда комис за выдачу платить не нужно), но квест ещё тот. Не в плане, что это сложная операция, а убедить ТАСиных кур её сделать. 90% этих кур всем конечностями будут упираться, что это невозможно.
Тут согласен, это и хотел порекомендовать euph0ria.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 00:01

  euph0ria написав:Проблеми з забором долара з Тасбанку/IZI банку. Доларів в Тасбанку немає, касир розуміє що замовлення готівки підтверджене, але нічого не може зробити. І навіть не називають термінів появи доларів в касі. Можливо і декілька тижнів. Тех підтримка IZI нічого зробити не може
Поинтересуйтесь выдает ли вообще Тас в Вашем городе валюту (например  в др. отделении).
Если не связано с тем, что просто не привезли валюту в Ваш регион, то попробуйте перевести $ на ощадный в Тас (предварительно открыть в Тасе, вместе с $ плативкой - если их нет). А потом закажите валюту в другом отделении и снимите. Процедура не простая, но вполне осуществимая. Главное делать это убедительно, настойчиво и понимать, что это подтвержденный факт. Возможно, таким образом, выдача ускорится, заодно и комиса в 15грн не надо будет платить.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:42

  FinTech написав:
  1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є

с БВР на Восток по iban?

Ні, відразу покупка на міжбанку з картки бвр .
Все вийшло. Але списалося лише через 6,5 годин )
То ж, друзі, хто надумає відкривати конверт у Востоку, необхідна лише картка БВР. Інші гривневі рахунки у Востоку можна не відкривати. Через тиждень прийде валютна картка, з нею - реєстрація в іб
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 568
З нами з: 02.09.19
Подякував: 196 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:47

  Це я написав:
  Це я написав:
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.

Схоже, у вас уже значна.
Не вдається підняти виписку, щоб побачити точний час.
А доступ до ІБ востока маєте? Там мав би з'явитися депо. Уже опердень закінчується...

Все вийшло, дякую ) Десь о 16-45 гроші списалися. А ось підтвердити відкриття не можу, бо ще не маю іб, бо валютна картка, з допомогою якої можна зареєструватися, буде через тиждень
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 568
З нами з: 02.09.19
Подякував: 196 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Так хто що робить з отриманими котлетами, під матрас?
Dollarman
 
Повідомлень: 34
З нами з: 22.01.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:42

  1finanсier написав:Ні, відразу покупка на міжбанку з картки бвр .
Все вийшло. Але списалося лише через 6,5 годин )
То ж, друзі, хто надумає відкривати конверт у Востоку, необхідна лише картка БВР. Інші гривневі рахунки у Востоку можна не відкривати.

Угу, только открываться нужно ездить в тот город, где есть такие просвещённые куры.
Киев и ЗП такой космос не умеют
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6931
З нами з: 27.12.17
Подякував: 150 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 814815816817
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bobcat і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 51, 52, 53
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 01:10
527 31298
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 бер, 2023 10:43
bobcat
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 56342
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26201
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7160)
31.03.2023 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.