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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 814815816817
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:26

  emeta написав:Посмотрим кто после 7 апреля ещё будет готов снижать комиссии и курсы валютообмена


НБУ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:10

  FinTech написав:"Свои" - это они для конечного бенефициара и успокоения души вкладчиков банка без отделений (ну и возможно ваших "религиозных еретиков"). А в регионах на местах, особенно в моментах, когда не все хорошо, например привезли недостаточное к-во валюты, приоритет будет у клиентов Таса.

Приоритеты могут быть какие угодно. Например, у имеющих договора с суммой цифр, делящейся без остатка на 7. Но по закону депо было дано и отдаёт ТАСя и отдать обязана. Нужно хотя бы письменную жалобу подать. Тогда не исключено, что и деньги найдутся. Но я так подозреваю, что в то отделение просто не подвезли валюты ни для кого.

Ну ещё думающие, что ТАСя с "родных" счетов выдаёт лучше, могут перевести с Изи на ТАСин ощадник. Это в целом дело хорошее (тогда комис за выдачу платить не нужно), но квест ещё тот. Не в плане, что это сложная операция, а убедить ТАСиных кур её сделать. 90% этих кур всем конечностями будут упираться, что это невозможно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 23:16

  moveton написав:
  FinTech написав:"Свои" - это они для конечного бенефициара и успокоения души вкладчиков банка без отделений (ну и возможно ваших "религиозных еретиков"). А в регионах на местах, особенно в моментах, когда не все хорошо, например привезли недостаточное к-во валюты, приоритет будет у клиентов Таса.
Но по закону депо было дано и отдаёт ТАСя и отдать обязана. Нужно хотя бы письменную жалобу подать. Тогда не исключено, что и деньги найдутся. Но я так подозреваю, что в то отделение просто не подвезли валюты ни для кого.
По закону это одно, а по факту - результат на лицо. Тас отказался отдать вовремя, но не отказался отдать вовсе. Пригрозить жалобой можно, и наверное даже нужно, возможно поможет, но если судиться, то быстрее будет дождаться, когда привезут валюту в регион для всех.

  moveton написав:Ну ещё думающие, что ТАСя с "родных" счетов выдаёт лучше, могут перевести с Изи на ТАСин ощадник. Это в целом дело хорошее (тогда комис за выдачу платить не нужно), но квест ещё тот. Не в плане, что это сложная операция, а убедить ТАСиных кур её сделать. 90% этих кур всем конечностями будут упираться, что это невозможно.
Тут согласен, это и хотел порекомендовать euph0ria.
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 00:01

  euph0ria написав:Проблеми з забором долара з Тасбанку/IZI банку. Доларів в Тасбанку немає, касир розуміє що замовлення готівки підтверджене, але нічого не може зробити. І навіть не називають термінів появи доларів в касі. Можливо і декілька тижнів. Тех підтримка IZI нічого зробити не може
Поинтересуйтесь выдает ли вообще Тас в Вашем городе валюту (например  в др. отделении).
Если не связано с тем, что просто не привезли валюту в Ваш регион, то попробуйте перевести $ на ощадный в Тас (предварительно открыть в Тасе, вместе с $ плативкой - если их нет). А потом закажите валюту в другом отделении и снимите. Процедура не простая, но вполне осуществимая. Главное делать это убедительно, настойчиво и понимать, что это подтвержденный факт. Возможно, таким образом, выдача ускорится, заодно и комиса в 15грн не надо будет платить.
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:42

  FinTech написав:
  1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є

с БВР на Восток по iban?

Ні, відразу покупка на міжбанку з картки бвр .
Все вийшло. Але списалося лише через 6,5 годин )
То ж, друзі, хто надумає відкривати конверт у Востоку, необхідна лише картка БВР. Інші гривневі рахунки у Востоку можна не відкривати. Через тиждень прийде валютна картка, з нею - реєстрація в іб
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:47

  Це я написав:
  Це я написав:
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.

Схоже, у вас уже значна.
Не вдається підняти виписку, щоб побачити точний час.
А доступ до ІБ востока маєте? Там мав би з'явитися депо. Уже опердень закінчується...

Все вийшло, дякую ) Десь о 16-45 гроші списалися. А ось підтвердити відкриття не можу, бо ще не маю іб, бо валютна картка, з допомогою якої можна зареєструватися, буде через тиждень
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Так хто що робить з отриманими котлетами, під матрас?
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:42

  1finanсier написав:Ні, відразу покупка на міжбанку з картки бвр .
Все вийшло. Але списалося лише через 6,5 годин )
То ж, друзі, хто надумає відкривати конверт у Востоку, необхідна лише картка БВР. Інші гривневі рахунки у Востоку можна не відкривати.

Угу, только открываться нужно ездить в тот город, где есть такие просвещённые куры.
Киев и ЗП такой космос не умеют
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:31

Агриголь только прислал

Шановний клієнте!
Інформуємо, що з 03 квітня ми знижуємо курс купівлі безготівкової валюти (долар США) під депозит до 37,30 грн.
Чекаємо на вас у відділеннях Креді Агріколь.
Зберігайте свої кошти вигідно та безпечно у надійному міжнародному банку.

Ранее у них была ещё комиссия 0,5% за покупку валюты, минимум 10 долларов.
Что сейчас не известно.
https://credit-agricole.ua/
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:52

  Dollarman написав:Так хто що робить з отриманими котлетами, під матрас?

пока нет блекаутов и частых тревог и есть доход сразу в валюте, все в обороте. Обидно что доход упал, но карусель не вечная. В матрасе только неприкосновенный запас) Жалко только отдавать валютчикам хрустящие купюры 17г с номера подряд
Krokodil
 
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