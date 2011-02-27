Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
FinTech написав:"Свои" - это они для конечного бенефициара и успокоения души вкладчиков банка без отделений (ну и возможно ваших "религиозных еретиков"). А в регионах на местах, особенно в моментах, когда не все хорошо, например привезли недостаточное к-во валюты, приоритет будет у клиентов Таса.
Приоритеты могут быть какие угодно. Например, у имеющих договора с суммой цифр, делящейся без остатка на 7. Но по закону депо было дано и отдаёт ТАСя и отдать обязана. Нужно хотя бы письменную жалобу подать. Тогда не исключено, что и деньги найдутся. Но я так подозреваю, что в то отделение просто не подвезли валюты ни для кого.
Ну ещё думающие, что ТАСя с "родных" счетов выдаёт лучше, могут перевести с Изи на ТАСин ощадник. Это в целом дело хорошее (тогда комис за выдачу платить не нужно), но квест ещё тот. Не в плане, что это сложная операция, а убедить ТАСиных кур её сделать. 90% этих кур всем конечностями будут упираться, что это невозможно.
FinTech написав:"Свои" - это они для конечного бенефициара и успокоения души вкладчиков банка без отделений (ну и возможно ваших "религиозных еретиков"). А в регионах на местах, особенно в моментах, когда не все хорошо, например привезли недостаточное к-во валюты, приоритет будет у клиентов Таса.
Но по закону депо было дано и отдаёт ТАСя и отдать обязана. Нужно хотя бы письменную жалобу подать. Тогда не исключено, что и деньги найдутся. Но я так подозреваю, что в то отделение просто не подвезли валюты ни для кого.
По закону это одно, а по факту - результат на лицо. Тас отказался отдать вовремя, но не отказался отдать вовсе. Пригрозить жалобой можно, и наверное даже нужно, возможно поможет, но если судиться, то быстрее будет дождаться, когда привезут валюту в регион для всех.
moveton написав:Ну ещё думающие, что ТАСя с "родных" счетов выдаёт лучше, могут перевести с Изи на ТАСин ощадник. Это в целом дело хорошее (тогда комис за выдачу платить не нужно), но квест ещё тот. Не в плане, что это сложная операция, а убедить ТАСиных кур её сделать. 90% этих кур всем конечностями будут упираться, что это невозможно.
Тут согласен, это и хотел порекомендовать euph0ria.
euph0ria написав:Проблеми з забором долара з Тасбанку/IZI банку. Доларів в Тасбанку немає, касир розуміє що замовлення готівки підтверджене, але нічого не може зробити. І навіть не називають термінів появи доларів в касі. Можливо і декілька тижнів. Тех підтримка IZI нічого зробити не може
Поинтересуйтесь выдает ли вообще Тас в Вашем городе валюту (например в др. отделении). Если не связано с тем, что просто не привезли валюту в Ваш регион, то попробуйте перевести $ на ощадный в Тас (предварительно открыть в Тасе, вместе с $ плативкой - если их нет). А потом закажите валюту в другом отделении и снимите. Процедура не простая, но вполне осуществимая. Главное делать это убедительно, настойчиво и понимать, что это подтвержденный факт. Возможно, таким образом, выдача ускорится, заодно и комиса в 15грн не надо будет платить.
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
с БВР на Восток по iban?
Ні, відразу покупка на міжбанку з картки бвр . Все вийшло. Але списалося лише через 6,5 годин ) То ж, друзі, хто надумає відкривати конверт у Востоку, необхідна лише картка БВР. Інші гривневі рахунки у Востоку можна не відкривати. Через тиждень прийде валютна картка, з нею - реєстрація в іб
1finanсier написав:Панове, цікавий ньюанс, однако, по Востоку. Сказали у відділенні, що можна відкрити конверт з БВР. Відкрили начебто, тепер чекаю, коли зпишеться з БВР. Хто відкривав у Востоку, коли у вас сума списалася? Відразу при відкритті, чи згодом? Бо три години вже пройшло, а гроші на БВРі все ще є
Є незначна затримка.
Схоже, у вас уже значна. Не вдається підняти виписку, щоб побачити точний час. А доступ до ІБ востока маєте? Там мав би з'явитися депо. Уже опердень закінчується...
Все вийшло, дякую ) Десь о 16-45 гроші списалися. А ось підтвердити відкриття не можу, бо ще не маю іб, бо валютна картка, з допомогою якої можна зареєструватися, буде через тиждень
1finanсier написав:Ні, відразу покупка на міжбанку з картки бвр . Все вийшло. Але списалося лише через 6,5 годин ) То ж, друзі, хто надумає відкривати конверт у Востоку, необхідна лише картка БВР. Інші гривневі рахунки у Востоку можна не відкривати.
Угу, только открываться нужно ездить в тот город, где есть такие просвещённые куры. Киев и ЗП такой космос не умеют
Шановний клієнте! Інформуємо, що з 03 квітня ми знижуємо курс купівлі безготівкової валюти (долар США) під депозит до 37,30 грн. Чекаємо на вас у відділеннях Креді Агріколь. Зберігайте свої кошти вигідно та безпечно у надійному міжнародному банку.
Dollarman написав:Так хто що робить з отриманими котлетами, під матрас?
пока нет блекаутов и частых тревог и есть доход сразу в валюте, все в обороте. Обидно что доход упал, но карусель не вечная. В матрасе только неприкосновенный запас) Жалко только отдавать валютчикам хрустящие купюры 17г с номера подряд