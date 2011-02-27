Обратно 2 дня до 11:00 в ОБ ходить? 😆
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:31
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:51
Наконец-то банки начали снижать курс по депо.
В сентябре так шустро повысили и выстроились в основном в один рядок (синие).
А как снижать, так еле-еле телятся с февраля...
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:29
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
С Востоком по моим расчётам у меня не получился такой "шоколадный" итоговый курс, как в табличке mustbe
Комиссия 0,5%. Внесение в кассу 0,3%. 100 грн за открытие счетов на первой сделке. Из плюшек - ставка 0,01%
На 100000 грн получается 37,2604 грн за долл. При первом знакомстве с банком. Пи повторном - 37,2229 грн. Как не крути
И оформлять только до 11 утра. А я не жаворонок
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:36
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
а якщо замовляти з індивідуальним дизайном такі ж проблеми чи ви не пробували?
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:45
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