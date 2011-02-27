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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:31

  Evgeny написав:Агриголь только прислал
3 квітня курс під депозит до 37,30 грн

Обратно 2 дня до 11:00 в ОБ ходить? 😆
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:51

Наконец-то банки начали снижать курс по депо.
В сентябре так шустро повысили и выстроились в основном в один рядок (синие).
А как снижать, так еле-еле телятся с февраля...
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

С Востоком по моим расчётам у меня не получился такой "шоколадный" итоговый курс, как в табличке mustbe :shock:
Комиссия 0,5%. Внесение в кассу 0,3%. 100 грн за открытие счетов на первой сделке. Из плюшек - ставка 0,01% :lol:
На 100000 грн получается 37,2604 грн за долл. При первом знакомстве с банком. Пи повторном - 37,2229 грн. Как не крути

И оформлять только до 11 утра. А я не жаворонок :D
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ой+ написав:А от пластикову валютну картку у банці мені навідріз відмовились оформляти, мов нащо вам, нікуди не поїдете за кордон, а тут вам хватить і віртуальної :? . Чи то якісь відголоски боротьби з валютним туризмом, чи ще що.

а якщо замовляти з індивідуальним дизайном такі ж проблеми чи ви не пробували?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:45

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:С Востоком по моим расчётам у меня не получился такой "шоколадный" итоговый курс, как в табличке mustbe :shock:
Комиссия 0,5%. Внесение в кассу 0,3%. 100 грн за открытие счетов на первой сделке.

Ни 100 за открытие, ни 0.3% за внесение - вполне можно не платить.
mustbe
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