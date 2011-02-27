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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:42

  1finanсier написав:Ні, відразу покупка на міжбанку з картки бвр .
Все вийшло. Але списалося лише через 6,5 годин )
То ж, друзі, хто надумає відкривати конверт у Востоку, необхідна лише картка БВР. Інші гривневі рахунки у Востоку можна не відкривати.

Угу, только открываться нужно ездить в тот город, где есть такие просвещённые куры.
Киев и ЗП такой космос не умеют
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:31

Агриголь только прислал

Шановний клієнте!
Інформуємо, що з 03 квітня ми знижуємо курс купівлі безготівкової валюти (долар США) під депозит до 37,30 грн.
Чекаємо на вас у відділеннях Креді Агріколь.
Зберігайте свої кошти вигідно та безпечно у надійному міжнародному банку.

Ранее у них была ещё комиссия 0,5% за покупку валюты, минимум 10 долларов.
Что сейчас не известно.
https://credit-agricole.ua/
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:31

  Evgeny написав:Агриголь только прислал
3 квітня курс під депозит до 37,30 грн

Обратно 2 дня до 11:00 в ОБ ходить? 😆
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:51

Наконец-то банки начали снижать курс по депо.
В сентябре так шустро повысили и выстроились в основном в один рядок (синие).
А как снижать, так еле-еле телятся с февраля...
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

С Востоком по моим расчётам у меня не получился такой "шоколадный" итоговый курс, как в табличке mustbe :shock:
Комиссия 0,5%. Внесение в кассу 0,3%. 100 грн за открытие счетов на первой сделке. Из плюшек - ставка 0,01% :lol:
На 100000 грн получается 37,2604 грн за долл. При первом знакомстве с банком. Пи повторном - 37,2229 грн. Как не крути

И оформлять только до 11 утра. А я не жаворонок :D
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:45

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:С Востоком по моим расчётам у меня не получился такой "шоколадный" итоговый курс, как в табличке mustbe :shock:
Комиссия 0,5%. Внесение в кассу 0,3%. 100 грн за открытие счетов на первой сделке.

Ни 100 за открытие, ни 0.3% за внесение - вполне можно не платить.
Если, конечно, нет желания спонсировать Восток
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:23

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:С Востоком по моим расчётам у меня не получился такой "шоколадный" итоговый курс, как в табличке mustbe :shock:
Комиссия 0,5%. Внесение в кассу 0,3%. 100 грн за открытие счетов на первой сделке.

Теперь уже пополняйте счет Востока по iban или р2р с др.банка, где нет комиссии https://mustbe.ml/tables/p2p_sep.
А так, надо было бесплатно открыть карту "з кешбеком" - тогда не нужен был бы счет.
Говорят уже, что и напрямую с БВР можно, без счетов/грн карты Востока (но это если сотрудники ОБ толковые ).
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:59

  FinTech написав:
  Evgeny написав:Агриголь только прислал
3 квітня курс під депозит до 37,30 грн

Обратно 2 дня до 11:00 в ОБ ходить? 😆


1 день :mrgreen:
они ж подписывают спецбумагу на одном листике, короче, открывают после покупки сами уже
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:56

Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.
Snower
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:34

  Snower написав:Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.
Ну як це нема?
Вот лежат у моей мамы доллары - лежат и дешевеют... Сдавать она их уже не будет, так как справедливо считает, что курс уже низкий. Но почему же не сдать доллар по 37,8 и не откупиться по 37,34 в Тасе например? 1243 грн дохода на ровном месте))
asti
 
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