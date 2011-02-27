Угу, только открываться нужно ездить в тот город, где есть такие просвещённые куры.
Киев и ЗП такой космос не умеют
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:42
Угу, только открываться нужно ездить в тот город, где есть такие просвещённые куры.
Киев и ЗП такой космос не умеют
Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:31
Агриголь только прислал
Шановний клієнте!
Інформуємо, що з 03 квітня ми знижуємо курс купівлі безготівкової валюти (долар США) під депозит до 37,30 грн.
Чекаємо на вас у відділеннях Креді Агріколь.
Зберігайте свої кошти вигідно та безпечно у надійному міжнародному банку.
Ранее у них была ещё комиссия 0,5% за покупку валюты, минимум 10 долларов.
Что сейчас не известно.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:31
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:51
Наконец-то банки начали снижать курс по депо.
В сентябре так шустро повысили и выстроились в основном в один рядок (синие).
А как снижать, так еле-еле телятся с февраля...
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:29
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
С Востоком по моим расчётам у меня не получился такой "шоколадный" итоговый курс, как в табличке mustbe
Комиссия 0,5%. Внесение в кассу 0,3%. 100 грн за открытие счетов на первой сделке. Из плюшек - ставка 0,01%
На 100000 грн получается 37,2604 грн за долл. При первом знакомстве с банком. Пи повторном - 37,2229 грн. Как не крути
И оформлять только до 11 утра. А я не жаворонок
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:45
Ни 100 за открытие, ни 0.3% за внесение - вполне можно не платить.
Если, конечно, нет желания спонсировать Восток
Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:23
Теперь уже пополняйте счет Востока по iban или р2р с др.банка, где нет комиссии
А так, надо было бесплатно открыть карту "з кешбеком" - тогда не нужен был бы счет.
Говорят уже, что и напрямую с БВР можно, без счетов/грн карты Востока (но это если сотрудники ОБ толковые ).
Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:59
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:56
Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:34
Ну як це нема?
Вот лежат у моей мамы доллары - лежат и дешевеют... Сдавать она их уже не будет, так как справедливо считает, что курс уже низкий. Но почему же не сдать доллар по 37,8 и не откупиться по 37,34 в Тасе например? 1243 грн дохода на ровном месте))
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