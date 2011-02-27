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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:49
Snower написав:
Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.
купіть собі пару-трійку валютних ОВДП
зараз є пропозиції 4%+- (чистими, без податків)
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greenozon
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:51
greenozon написав:
купіть собі пару-трійку валютних ОВДП
зараз є пропозиції 4%+- (чистими, без податків)
Шановний greenozon!
По валютним - тільки Сенс чи є ще якісь варіанти?
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V2
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:14
asti написав: Snower написав:
Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.
Ну як це нема?
Вот лежат у моей мамы доллары - лежат и дешевеют... Сдавать она их уже не будет, так как справедливо считает, что курс уже низкий. Но почему же не сдать доллар по 37,8 и не откупиться по 37,34 в Тасе например? 1243 грн дохода на ровном месте))
Тому що я зачекаю коли курс стране хоча б 38.4 і тоді проведу конвертацію)
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Snower
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:23
V2 написав: greenozon написав:
купіть собі пару-трійку валютних ОВДП
зараз є пропозиції 4%+- (чистими, без податків)
Шановний greenozon!
По валютним - тільки Сенс чи є ще якісь варіанти?
Сенс (високі %) або Моно (низькі %)
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:27
Snower написав:
Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.
Каждый день ходить снимать?
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:37
greenozon написав:
купіть собі пару-трійку валютних ОВДП
зараз є пропозиції 4%+- (чистими, без податків)
Ага, дивлюсь в Приваті: Очікуваний дохід -41.83 USD
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:04
greenozon написав: Snower написав:
Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.
купіть собі пару-трійку валютних ОВДП
зараз є пропозиції 4%+- (чистими, без податків)
При нынешнем курсе, если каруселить, например, в Востоке, то доходность будет примерно 6% чистыми. Это больше чем облигации. А вообще карусель стала, и это обидно
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