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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:49

  Snower написав:Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.


купіть собі пару-трійку валютних ОВДП
зараз є пропозиції 4%+- (чистими, без податків)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  greenozon написав:купіть собі пару-трійку валютних ОВДП
зараз є пропозиції 4%+- (чистими, без податків)


Шановний greenozon!
По валютним - тільки Сенс чи є ще якісь варіанти?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:14

  asti написав:
  Snower написав:Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.
Ну як це нема?
Вот лежат у моей мамы доллары - лежат и дешевеют... Сдавать она их уже не будет, так как справедливо считает, что курс уже низкий. Но почему же не сдать доллар по 37,8 и не откупиться по 37,34 в Тасе например? 1243 грн дохода на ровном месте))

Тому що я зачекаю коли курс стране хоча б 38.4 і тоді проведу конвертацію)
Snower
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:23

  V2 написав:
  greenozon написав:купіть собі пару-трійку валютних ОВДП
зараз є пропозиції 4%+- (чистими, без податків)


Шановний greenozon!
По валютним - тільки Сенс чи є ще якісь варіанти?


Сенс (високі %) або Моно (низькі %)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:27

  Snower написав:Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.
Каждый день ходить снимать?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  greenozon написав:купіть собі пару-трійку валютних ОВДП
зараз є пропозиції 4%+- (чистими, без податків)

Ага, дивлюсь в Приваті: Очікуваний дохід -41.83 USD
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:04

  greenozon написав:
  Snower написав:Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.


купіть собі пару-трійку валютних ОВДП
зараз є пропозиції 4%+- (чистими, без податків)

При нынешнем курсе, если каруселить, например, в Востоке, то доходность будет примерно 6% чистыми. Это больше чем облигации. А вообще карусель стала, и это обидно
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