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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 кві, 2023 09:21
Пивденный (не Киев).
Закончился депо 2680,96 (вчера).
Без заказа (сами позвонили, не вип).
В ОБ заявили, что снятие "по курсу платежной системы" (норм, даже не забрать то, что открывалось по НГ акции 37.30, при 37.44 на сеичас).
После замечания, что ограничение на выдачу в 100к считается по курсу НБУ и 5мин паузы сотрудника - извинились и выдали тело+%+пред.остаток.
ПС
кто-то раньше говорил, что мелкие здесь выдают только гривной - докупив 1$, выдали 5$.
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FinTech
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Додано: Суб 01 кві, 2023 09:51
deneg net написав:
FinTech
Вот видите как оно бывает. А вы мне не верили, и писали, что у меня вип обслуживание
Не обобщайте пжл 😀Речь
была изначально про приват, потом и райф -
вот за них конкретно и интересовался, т.к. они требуют заказ в большинстве случаев.
То, что в некоторых других банках не надо заказывать (аккорд, мтб, пивд, альянс, глобус, эксим, агриколь) - известно 😉
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FinTech
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Додано: Суб 01 кві, 2023 10:18
greenozon
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ под 4% без гемора.
А то у того же Привата выходит около 3-3,4% в зависимости от суммы.
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Dollarman
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Додано: Суб 01 кві, 2023 10:32
Dollarman написав:greenozon
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ под 4% без гемора.
А то у того же Привата выходит около 3-3,4% в зависимости от суммы.
Буквально 10 сообщений выше
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FinTech
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