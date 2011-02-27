Додано: Суб 01 кві, 2023 12:24

Snower написав: Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема. Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.

Конверты даже при таком курсе никуда не денутся. Потому-что это ок. 2% нетто-доходности за 3 месяца (банки Альянс, МИБ, Восток). Что соответствует обычному валютному депозиту 10% р. а. Что в разы выше облигаций, не говоря об обычных депозитах. Что касается облигаций, то еще УкрГазБанк без комиссий оформляет военные облигации:Вот список доступных облигаций:В Привате, конечно, конские комиссии:Если гривневые облигации, то тогда лучше уж через Дию (проще, и без комиссий). Но там предлагаются только облигации с сроком погашения в этом году (возможно, для простоты, потому-что они уже без промежуточных купонных выплат). Соответственно, с не самым высоким процентом. Поэтому купил на пробу 19-процентные с погашением в 2024 в филиале УкрГазБанка лично. Поскольку нет налогов, то соответствует обычному депозиту 24% р. а. Первая выплата купонов - через 3 месяца. И купил на пробу одну облигацию через Дию с погашением через 5 дней. Там выплаты только на карты е-підтримка. Хочу проверить, можно ли выводить с карты е-підтримка в наличку без комиссий. Куры разное говорят. Вроде с карты е-підтримка от А-банка (как у меня) - можно.