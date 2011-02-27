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Пивденный (не Киев). Закончился депо 2680,96 (вчера). Без заказа (сами позвонили, не вип). В ОБ заявили, что снятие "по курсу платежной системы" (норм, даже не забрать то, что открывалось по НГ акции 37.30, при 37.44 на сеичас). После замечания, что ограничение на выдачу в 100к считается по курсу НБУ и 5мин паузы сотрудника - извинились и выдали тело+%+пред.остаток.
ПС кто-то раньше говорил, что мелкие здесь выдают только гривной - докупив 1$, выдали 5$.
deneg net написав:FinTech Вот видите как оно бывает. А вы мне не верили, и писали, что у меня вип обслуживание
Не обобщайте пжл 😀 Речь была изначально про приват, потом и райф - вот за них конкретно и интересовался, т.к. они требуют заказ в большинстве случаев. То, что в некоторых других банках не надо заказывать (аккорд, мтб, пивд, альянс, глобус, эксим, агриколь) - известно 😉
Нагадаю, що якщо відкривати депо не у системних банках, то є ризик отримати свої гроші через ФГВ. Якщо відкриття депо було за курсом 37,45 - то за курсом НБУ отримаєте не 100к,а приблизно 97615. Одже, щоб заробити 810грн, ризикуємо отримати мінус 2385. Доречі, звісно такий ризик є і у системних банках, але значно менший.
Snower написав:Тимчасово поклав усе що є на приват-вклад (можна знимати свої долари у будь-який день, звісно з поправкою на пару днів очикування готівки). З таким курсом сенсу конвертів вже нема.
Конверты даже при таком курсе никуда не денутся. Потому-что это ок. 2% нетто-доходности за 3 месяца (банки Альянс, МИБ, Восток). Что соответствует обычному валютному депозиту 10% р. а. Что в разы выше облигаций, не говоря об обычных депозитах. Что касается облигаций, то еще УкрГазБанк без комиссий оформляет военные облигации: https://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/ Вот список доступных облигаций: https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issue ... r_time-572 В Привате, конечно, конские комиссии: https://next.privat24.ua/bonds/list Если гривневые облигации, то тогда лучше уж через Дию (проще, и без комиссий). Но там предлагаются только облигации с сроком погашения в этом году (возможно, для простоты, потому-что они уже без промежуточных купонных выплат). Соответственно, с не самым высоким процентом. Поэтому купил на пробу 19-процентные с погашением в 2024 в филиале УкрГазБанка лично. Поскольку нет налогов, то соответствует обычному депозиту 24% р. а. Первая выплата купонов - через 3 месяца. И купил на пробу одну облигацию через Дию с погашением через 5 дней. Там выплаты только на карты е-підтримка. Хочу проверить, можно ли выводить с карты е-підтримка в наличку без комиссий. Куры разное говорят. Вроде с карты е-підтримка от А-банка (как у меня) - можно.
Snower написав:Доречі, звісно такий ризик є і у системних банках, але значно менший.
Поясніть яки ви вимірюєте ризик у такому випадку. Більший, менший. Це скільки? Який по вашому був ризик у Айбанку? Більший ніж наразі у Альянсі? Востоку? А наприклад Прокредит банк не віднесено до "системно важливих" (КредіАгріколя теж там до березня не було) - то ви вважаєте що ризик отримання депо у Прокредиті через фонд вищий ніж у "системно-важливому" Сенсі з його відстороненими від участі у керівництві акціонерами, що знаходяться під санкціями?
Snower написав:Нагадаю, що якщо відкривати депо не у системних банках, то є ризик отримати свої гроші через ФГВ. Якщо відкриття депо було за курсом 37,45 - то за курсом НБУ отримаєте не 100к,а приблизно 97615. Одже, щоб заробити 810грн, ризикуємо отримати мінус 2385.
Если банк не системный, то логичнее смотреть в сторону доходности. А в зеленых банках немного другая арифметика (в сравнении с ПБ): сумма в $ больше (2707), а значит риск уже всего 1к грн при возможности получить на ~900грн больше.