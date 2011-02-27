|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 кві, 2023 12:46
FinTech написав: Dollarman написав:greenozon
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ под 4% без гемора.
А то у того же Привата выходит около 3-3,4% в зависимости от суммы.
Буквально 10 сообщений выше
.
але ж шустрі люди
із 3ох валютних ОВДП в Сенсі (станом на попередній четвер) залишилась лише одна -
220412 4.41% до 5.10.2023
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14862
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 1407 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Суб 01 кві, 2023 14:34
FinTech написав:
Пивденный (не Киев).
Закончился депо 2680,96 (вчера).
Без заказа (сами позвонили, не вип).
В ОБ заявили, что снятие "по курсу платежной системы" (норм, даже не забрать то, что открывалось по НГ акции 37.30, при 37.44 на сеичас).
После замечания, что ограничение на выдачу в 100к считается по курсу НБУ и 5мин паузы сотрудника - извинились и выдали тело+%+пред.остаток.
ПС
кто-то раньше говорил, что мелкие здесь выдают только гривной - докупив 1$, выдали 5$.
Вам так принципиально было забирать те неЩасные 4 бакса?!
Лучше бы забрали их гривной по 37,80 чем докупать по 38,10,
а судя по тому что сегодня на рынке творится вам вообще надо было всю сумму гривной забрать))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3282
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|564
|35799
|
|
|77
|56363
|
|
|5
|26206
|
|