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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 817818819820
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 12:46

  FinTech написав:
  Dollarman написав:greenozon
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ под 4% без гемора.
А то у того же Привата выходит около 3-3,4% в зависимости от суммы.
Буквально 10 сообщений выше.


але ж шустрі люди

із 3ох валютних ОВДП в Сенсі (станом на попередній четвер) залишилась лише одна -
220412 4.41% до 5.10.2023
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 14:34

  FinTech написав:Пивденный (не Киев).
Закончился депо 2680,96 (вчера).
Без заказа (сами позвонили, не вип).
В ОБ заявили, что снятие "по курсу платежной системы" (норм, даже не забрать то, что открывалось по НГ акции 37.30, при 37.44 на сеичас).
После замечания, что ограничение на выдачу в 100к считается по курсу НБУ и 5мин паузы сотрудника - извинились и выдали тело+%+пред.остаток.

ПС
кто-то раньше говорил, что мелкие здесь выдают только гривной - докупив 1$, выдали 5$.
Вам так принципиально было забирать те неЩасные 4 бакса?!
Лучше бы забрали их гривной по 37,80 чем докупать по 38,10,
а судя по тому что сегодня на рынке творится вам вообще надо было всю сумму гривной забрать))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 18:18

  asti написав:
  FinTech написав:Пивденный. Закончился депо.
ПС кто-то раньше говорил, что мелкие здесь выдают только гривной - докупив 1$, выдали 5$.
Вам так принципиально было забирать те неЩасные 4 бакса?!
Лучше бы забрали их гривной по 37,80 чем докупать по 38,10,
а судя по тому что сегодня на рынке творится вам вообще надо было всю сумму гривной забрать))

Если вкратце, то вообще не принципиально.
Депо был последним, карусель ща не айс, тем более номинал. курс Пивденного 37.44 в топ не проходит, поэтому просто снимался остаток, т.к. причин почему надо принципиально не забирать - не было.
Касательно курс. разницы - на чем, на 4$? Можно было их взять гривной на 10коп дороже, чем сеичас? (курс покупки 37.70 у меня ща) - т.е. потеря всего 40коп, ну серьезно?
Так-то мне мелкие полезнее будут для сдачи в др.банках.
Касательно всей суммы - спс, в грн не спешим переходить 😀
FinTech
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 18:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

greenozon написав:
  FinTech написав:
  Dollarman написав:greenozon
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ под 4% без гемора.
А то у того же Привата выходит около 3-3,4% в зависимости от суммы.
Буквально 10 сообщений выше.


але ж шустрі люди

із 3ох валютних ОВДП в Сенсі (станом на попередній четвер) залишилась лише одна -
220412 4.41% до 5.10.2023
Ну норм, куди ж валюту витрачати з каруселі?
Це я
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 18:43

mustbe,
а сенс евроконверты открывает? - в их аппке сейчас вообще нет такой опции для евро
flysoulfly
 
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