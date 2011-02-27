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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 кві, 2023 12:46
FinTech написав: Dollarman написав:greenozon
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ под 4% без гемора.
А то у того же Привата выходит около 3-3,4% в зависимости от суммы.
Буквально 10 сообщений выше
.
але ж шустрі люди
із 3ох валютних ОВДП в Сенсі (станом на попередній четвер) залишилась лише одна -
220412 4.41% до 5.10.2023
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greenozon
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Додано: Суб 01 кві, 2023 14:34
FinTech написав:
Пивденный (не Киев).
Закончился депо 2680,96 (вчера).
Без заказа (сами позвонили, не вип).
В ОБ заявили, что снятие "по курсу платежной системы" (норм, даже не забрать то, что открывалось по НГ акции 37.30, при 37.44 на сеичас).
После замечания, что ограничение на выдачу в 100к считается по курсу НБУ и 5мин паузы сотрудника - извинились и выдали тело+%+пред.остаток.
ПС
кто-то раньше говорил, что мелкие здесь выдают только гривной - докупив 1$, выдали 5$.
Вам так принципиально было забирать те неЩасные 4 бакса?!
Лучше бы забрали их гривной по 37,80 чем докупать по 38,10,
а судя по тому что сегодня на рынке творится вам вообще надо было всю сумму гривной забрать))
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asti
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Додано: Суб 01 кві, 2023 18:18
asti написав: FinTech написав:
Пивденный. Закончился депо.
ПС кто-то раньше говорил, что мелкие здесь выдают только гривной - докупив 1$, выдали 5$.
Вам так принципиально было забирать те неЩасные 4 бакса?!
Лучше бы забрали их гривной по 37,80 чем докупать по 38,10,
а судя по тому что сегодня на рынке творится вам вообще надо было всю сумму гривной забрать))
Если вкратце, то вообще не принципиально.
Депо был последним, карусель ща не айс, тем более номинал. курс Пивденного 37.44 в топ не проходит, поэтому просто снимался остаток, т.к. причин почему надо принципиально не забирать - не было.
Касательно курс. разницы - на чем, на 4$? Можно было их взять гривной на 10коп дороже, чем сеичас? (курс покупки 37.70 у меня ща) - т.е. потеря всего 40коп, ну серьезно?
Так-то мне мелкие полезнее будут для сдачи в др.банках.
Касательно всей суммы - спс, в грн не спешим переходить 😀
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FinTech
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Додано: Суб 01 кві, 2023 18:21
greenozon написав: FinTech написав: Dollarman написав:greenozon
Подскажите, через кого можно купить ОВГЗ под 4% без гемора.
А то у того же Привата выходит около 3-3,4% в зависимости от суммы.
Буквально 10 сообщений выше
.
але ж шустрі люди
із 3ох валютних ОВДП в Сенсі (станом на попередній четвер) залишилась лише одна -
220412 4.41% до 5.10.2023
Ну норм, куди ж валюту витрачати з каруселі?
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Це я
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Додано: Суб 01 кві, 2023 19:40
moveton написав:
Ну ещё думающие, что ТАСя с "родных" счетов выдаёт лучше, могут перевести с Изи на ТАСин ощадник. Это в целом дело хорошее (тогда комис за выдачу платить не нужно), но квест ещё тот. Не в плане, что это сложная операция, а убедить ТАСиных кур её сделать. 90% этих кур всем конечностями будут упираться, что это невозможно.
Прочитал и задумался.
Ну, хорошо: у Вас есть положительный опыт. У меня - отрицательный. Я это описывал на ветке Изи.
Вопрос: как можно заставить работников ТАСа, которые в глаза скажут: "Нет, это невозможно", сделать что-то? Серьезно.
Выбора отделений нет, из двух отделений - в двух работают дебилы ленивые.
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Искатель
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Додано: Суб 01 кві, 2023 19:58
Искатель написав: moveton написав:
Ну ещё думающие, что ТАСя с "родных" счетов выдаёт лучше, могут перевести с Изи на ТАСин ощадник. Это в целом дело хорошее (тогда комис за выдачу платить не нужно), но квест ещё тот. Не в плане, что это сложная операция, а убедить ТАСиных кур её сделать. 90% этих кур всем конечностями будут упираться, что это невозможно.
Прочитал и задумался.
Ну, хорошо: у Вас есть положительный опыт. У меня - отрицательный. Я это описывал на ветке Изи.
Вопрос: как можно заставить работников ТАСа, которые в глаза скажут: "Нет, это невозможно", сделать что-то? Серьезно.
Выбора отделений нет, из двух отделений - в двух работают дебилы ленивые.
Я теж поцікавився у відділенні в Києві, в КЦ ТАС і навіть в КЦ IZI, чи можна якось перевести з картки Ізі на Ощадний ТАС і бажано дистанційно.
Відповідь - ні.
Ні, то ні. Вартість питання перевкладання через касу - 15 грн. 1 поїздка на маршрутці. Час на пошук можливості зекономити ці 15 грн. буде дорожчий.
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Клиент_
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:03
Искатель написав:
Вопрос: как можно заставить работников ТАСа, которые в глаза скажут: "Нет, это невозможно", сделать что-то? Серьезно.
Прямо гарантированный способ - это прикупить ТАС себе или хотя бы стать в нём начальником этих кур. А малой кровью, но без гарантий: звонить в поддержку и там настаивать, что так можно и пусть они своим курам вправят мозги. Можно ещё с кур получить этот отказ в письменном виде и приложить к письменной жалобе для начала на сайте ТАС. Эффективность - ХЗ. Не исключено, что они уже на предложении подписать письменный отказ обнаружат, что можно.
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moveton
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:23
Клиент_ написав: Искатель написав: moveton написав:
Ну ещё думающие, что ТАСя с "родных" счетов выдаёт лучше, могут перевести с Изи на ТАСин ощадник. Это в целом дело хорошее (тогда комис за выдачу платить не нужно), но квест ещё тот. Не в плане, что это сложная операция, а убедить ТАСиных кур её сделать. 90% этих кур всем конечностями будут упираться, что это невозможно.
Прочитал и задумался.
Ну, хорошо: у Вас есть положительный опыт. У меня - отрицательный. Я это описывал на ветке Изи.
Вопрос: как можно заставить работников ТАСа, которые в глаза скажут: "Нет, это невозможно", сделать что-то? Серьезно.
Выбора отделений нет, из двух отделений - в двух работают дебилы ленивые.
Я теж поцікавився у відділенні в Києві, в КЦ ТАС і навіть в КЦ IZI, чи можна якось перевести з картки Ізі на Ощадний ТАС і бажано дистанційно.
Відповідь - ні.
Ні, то ні. Вартість питання перевкладання через касу - 15 грн. 1 поїздка на маршрутці. Час на пошук можливості зекономити ці 15 грн. буде дорожчий.
по СЕПУ хіба не можна було перевести?
і взагалі, хто знає по СЕП переказам є обмеження НБУ 100К на день чи ці обмеження не діють на СЕП?
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Raymond
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:25
Raymond написав:
по СЕПУ хіба не можна було перевести?
По СЭПу доллары? Это я даже не знаю в какой версии будет доступно. Не раньше 777.0, наверное
Raymond написав:
і взагалі, хто знає по СЕП переказам є обмеження НБУ 100К на день чи ці обмеження не діють на СЕП?
Нет ограничений. Только банки свои вводят в меру жадности.
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moveton
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Додано: Суб 01 кві, 2023 21:25
Искатель написав: moveton написав:
Ну ещё думающие, что ТАСя с "родных" счетов выдаёт лучше, могут перевести с Изи на ТАСин ощадник. Это в целом дело хорошее (тогда комис за выдачу платить не нужно), но квест ещё тот. Не в плане, что это сложная операция, а убедить ТАСиных кур её сделать. 90% этих кур всем конечностями будут упираться, что это невозможно.
Прочитал и задумался.
Ну, хорошо: у Вас есть положительный опыт. У меня - отрицательный. Я это описывал на ветке Изи.
Вопрос: как можно заставить работников ТАСа, которые в глаза скажут: "Нет, это невозможно", сделать что-то? Серьезно.
Выбора отделений нет, из двух отделений - в двух работают дебилы ленивые.
У меня было так:
В приложении ТАС2У меню депозиты - открыть депозит - ощадный (USD). На карте должно быть мин. 0,01 USD для открытия.
Далее менеджер делает "Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах". И деньги из ИЗИ падают на ощадний ТАСа.
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Danik
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