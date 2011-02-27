Додано: Суб 01 кві, 2023 20:03

Искатель написав: Вопрос: как можно заставить работников ТАСа, которые в глаза скажут: "Нет, это невозможно", сделать что-то? Серьезно. Вопрос: как можно заставить работников ТАСа, которые в глаза скажут: "Нет, это невозможно", сделать что-то? Серьезно.

Прямо гарантированный способ - это прикупить ТАС себе или хотя бы стать в нём начальником этих кур. А малой кровью, но без гарантий: звонить в поддержку и там настаивать, что так можно и пусть они своим курам вправят мозги. Можно ещё с кур получить этот отказ в письменном виде и приложить к письменной жалобе для начала на сайте ТАС. Эффективность - ХЗ. Не исключено, что они уже на предложении подписать письменный отказ обнаружат, что можно.