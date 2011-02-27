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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 818819820821
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:46

  Alien написав:
  Snower написав:Доречі, звісно такий ризик є і у системних банках, але значно менший.

Поясніть яки ви вимірюєте ризик у такому випадку. Більший, менший. Це скільки? Який по вашому був ризик у Айбанку? Більший ніж наразі у Альянсі? Востоку?
А наприклад Прокредит банк не віднесено до "системно важливих" (КредіАгріколя теж там до березня не було) - то ви вважаєте що ризик отримання депо у Прокредиті через фонд вищий ніж у "системно-важливому" Сенсі з його відстороненими від участі у керівництві акціонерами, що знаходяться під санкціями?

Мені здалося, що Ви не стільки питаєте, скільки намагаєтесь заспокоїти себе, доводячи, що "нічого страшного не сталося".
Я відповім на Ваше питання: ризик у Прокредиті менший, ніж у Сенсі.
Та я б не порівнював Сенс... із Альянсом :) Просто не треба.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

после дельты все эти мифы про системность одно самоуспокоение.
mephala
 
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