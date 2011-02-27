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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 кві, 2023 11:46
Alien написав: Snower написав:
Доречі, звісно такий ризик є і у системних банках, але значно менший.
Поясніть яки ви вимірюєте ризик у такому випадку. Більший, менший. Це скільки? Який по вашому був ризик у Айбанку? Більший ніж наразі у Альянсі? Востоку?
А наприклад Прокредит банк не віднесено до "системно важливих" (КредіАгріколя теж там до березня не було) - то ви вважаєте що ризик отримання депо у Прокредиті через фонд вищий ніж у "системно-важливому" Сенсі з його відстороненими від участі у керівництві акціонерами, що знаходяться під санкціями?
Мені здалося, що Ви не стільки питаєте, скільки намагаєтесь заспокоїти себе, доводячи, що "нічого страшного не сталося".
Я відповім на Ваше питання: ризик у Прокредиті менший, ніж у Сенсі.
Та я б не порівнював Сенс... із Альянсом
Просто не треба.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 11:56
после дельты все эти мифы про системность одно самоуспокоение.
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