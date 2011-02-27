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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 кві, 2023 11:46
Alien написав: Snower написав:
Доречі, звісно такий ризик є і у системних банках, але значно менший.
Поясніть яки ви вимірюєте ризик у такому випадку. Більший, менший. Це скільки? Який по вашому був ризик у Айбанку? Більший ніж наразі у Альянсі? Востоку?
А наприклад Прокредит банк не віднесено до "системно важливих" (КредіАгріколя теж там до березня не було) - то ви вважаєте що ризик отримання депо у Прокредиті через фонд вищий ніж у "системно-важливому" Сенсі з його відстороненими від участі у керівництві акціонерами, що знаходяться під санкціями?
Мені здалося, що Ви не стільки питаєте, скільки намагаєтесь заспокоїти себе, доводячи, що "нічого страшного не сталося".
Я відповім на Ваше питання: ризик у Прокредиті менший, ніж у Сенсі.
Та я б не порівнював Сенс... із Альянсом
Просто не треба.
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Искатель
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Додано: Нед 02 кві, 2023 11:56
после дельты все эти мифы про системность одно самоуспокоение.
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mephala
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Додано: Нед 02 кві, 2023 12:14
moveton написав: Raymond написав:
по СЕПУ хіба не можна було перевести?
По СЭПу доллары? Это я даже не знаю в какой версии будет доступно. Не раньше 777.0, наверное
Raymond написав:
і взагалі, хто знає по СЕП переказам є обмеження НБУ 100К на день чи ці обмеження не діють на СЕП?
Нет ограничений. Только банки свои вводят в меру жадности.
ні, звісно не $, писав за гривню.
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Raymond
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Додано: Нед 02 кві, 2023 12:30
Raymond написав: moveton написав: Raymond написав:
по СЕПУ хіба не можна було перевести?
По СЭПу доллары? Это я даже не знаю в какой версии будет доступно. Не раньше 777.0, наверное
Raymond написав:
і взагалі, хто знає по СЕП переказам є обмеження НБУ 100К на день чи ці обмеження не діють на СЕП?
Нет ограничений. Только банки свои вводят в меру жадности.
ні, звісно не $, писав за гривню.
СЭП с Изи то бесплатный. Но речь была за конверт депо.
Вкладчик наверное же хочет $ получить😀
А курс покупки в Изи все равно не оч, при условии еще что вкладчика устроит гривна.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 12:44
mephala написав:
после Дельты все эти мифы про системность одно самоуспокоение.
плюсую!
это чисто самообман.
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flysoulfly
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Додано: Нед 02 кві, 2023 13:10
flysoulfly написав: mephala написав:
после Дельты все эти мифы про системность одно самоуспокоение.
плюсую!
это чисто самообман.
Я б сказав навіть не після Дельти, а ще після АК АПБ "Україна", якщо хтось пам'ятає, що то був за банк. Певний час (причому достатньо довго) він мав розгалуженішу мережу відділень ніж приват, поступаючись лише Ощаду - відділення "Ураїни" були у кожному обласному, у кожному райцентрі, у кожному місті обласного підпорядкування + достатньо багато по селах. Так у ті часи не було введено ще поняття "системно важливий банк" по формі, але банк "Україна" був таким наприкінці 90-х по суті. І саме в контексті цього банку вперше в Україні була застосована приказка "Too big to fall". Чи треба нагадувати, що був час коли іноземні фінансові структури відмовлялись давати Україні гроші під гарантії НБУ, але давали під гарантії банку "Україна"? І хоча банк дуже довго намагались врятувати, ввели у 2000 році тимчасову адміністрацію - тим не менше в липні 2001 почалась ліквідація банку.
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Alien
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Додано: Нед 02 кві, 2023 13:32
Искатель написав:
Мені здалося, що Ви не стільки питаєте, скільки намагаєтесь заспокоїти себе, доводячи, що "нічого страшного не сталося"
.
Хм. Ви мабуть про таке поняття як риторичні питання не чули? І чесно кажучи не зрозумів до чого тут виділене. Заспокоїти себе у чому? Сталося що? Мене не було в Айбоксі, а більше із процитованої вами частини мого повідомлення більше в принципі "нічого... не сталося".
Щодо ризику - на мій погляд наразі не існує в Україні достатньо ефективна система яка могла б у підсумку дати об'єктивний показник, що б показав у якомусь числовому виразі ризик конкретного банку. І лише тоді можна було б порівнюючи ці показники якось порівнювати і казати що у Прокредиті ризик більший а у Сенсі менший чи навпаки.
Допоки такої системи не існує - усі намагання порівнювати ризики різних банки між собою не варті нічого. Якраз Айбокс (а трохи раніше Січ) - яскравий приклад того, що НБУ може пустити "під ніж" банки, які за своїм фінансовим станом можуть виглядати цілком пристойно. І ось цей ризик - не здатна наразі оцінити жодна із існуючих систем оцінки ризику. Тому усі балачки про те ризик більший чи менший - виключно суб'єктивна оцінка саме того хто про це говорить. Комплексну картину по банку в розрізі усіх існуючих ризиків, якщо хтось і має - то хіба що підрозділ пруденційного нагляду НБУ - але ця інформацію має певні грифи секретності тому широкому загалу не доступна.
Особисто для себе (як думаю і більшість форумчан) я по кожному банку визначаю ризик на основі тих суб'єктивних відомостей, що мені доступні. І ризик цей має усього 2 оцінки - "прийнятний" і "не прийнятний". В залежності від тієї чи іншої оцінки (виключно своєї власної і суб'єктивної) я і приймаю рішення довіряти банку свої заощадження чи ні. Причому моя оцінка може бути незрозуміла стороннім - наприклад я не понесу заощадження у приват, але поніс в ряд "зелених" банків (не усіх бо там теж є такі ризик, по яким для мене є "не прийнятним"). Втім це оцінка моя і правильність її теж оцінювати лише мені. Оцінювати не через "намагання себе заспокоїти", а саме через фінансові результати, до яких призводить її використання. І наразі я по тим результатах, які маю від використаннч своєї системи оцінки ризиків задоволений в значній мірі. Чого і усім щиро бажаю!
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Alien
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