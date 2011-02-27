Додано: Нед 02 кві, 2023 13:32

Искатель написав: Мені здалося, що Ви не стільки питаєте, скільки намагаєтесь заспокоїти себе, доводячи, що "нічого страшного не сталося". Мені здалося, що Ви не стільки питаєте, скільки

Хм. Ви мабуть про таке поняття як риторичні питання не чули? І чесно кажучи не зрозумів до чого тут виділене. Заспокоїти себе у чому? Сталося що? Мене не було в Айбоксі, а більше із процитованої вами частини мого повідомлення більше в принципі "нічого... не сталося".Щодо ризику - на мій погляд наразі не існує в Україні достатньо ефективна система яка могла б у підсумку дати об'єктивний показник, що б показав у якомусь числовому виразі ризик конкретного банку. І лише тоді можна було б порівнюючи ці показники якось порівнювати і казати що у Прокредиті ризик більший а у Сенсі менший чи навпаки.Допоки такої системи не існує - усі намагання порівнювати ризики різних банки між собою не варті нічого. Якраз Айбокс (а трохи раніше Січ) - яскравий приклад того, що НБУ може пустити "під ніж" банки, які за своїм фінансовим станом можуть виглядати цілком пристойно. І ось цей ризик - не здатна наразі оцінити жодна із існуючих систем оцінки ризику. Тому усі балачки про те ризик більший чи менший - виключно суб'єктивна оцінка саме того хто про це говорить. Комплексну картину по банку в розрізі усіх існуючих ризиків, якщо хтось і має - то хіба що підрозділ пруденційного нагляду НБУ - але ця інформацію має певні грифи секретності тому широкому загалу не доступна.Особисто для себе (як думаю і більшість форумчан) я по кожному банку визначаю ризик на основі тих суб'єктивних відомостей, що мені доступні. І ризик цей має усього 2 оцінки - "прийнятний" і "не прийнятний". В залежності від тієї чи іншої оцінки (виключно своєї власної і суб'єктивної) я і приймаю рішення довіряти банку свої заощадження чи ні. Причому моя оцінка може бути незрозуміла стороннім - наприклад я не понесу заощадження у приват, але поніс в ряд "зелених" банків (не усіх бо там теж є такі ризик, по яким для мене є "не прийнятним"). Втім це оцінка моя і правильність її теж оцінювати лише мені. Оцінювати не через "намагання себе заспокоїти", а саме через фінансові результати, до яких призводить її використання. І наразі я по тим результатах, які маю від використаннч своєї системи оцінки ризиків задоволений в значній мірі. Чого і усім щиро бажаю!