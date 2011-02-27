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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 кві, 2023 22:45
deepfree написав:
Підкажіть, Приват дозволяє зробити заявку на 2700$, чи видає каса такі суми?
Депо було на 2670 , докинув 30 через термінал. В приват-24 дало замовить 2700. А вже при видачі в касира йшла помилка, видала 2600 новими і на другий день ще сотку забрав вже без замовлення.
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alex lem
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Додано: Нед 02 кві, 2023 22:49
alex lem написав: deepfree написав:
Підкажіть, Приват дозволяє зробити заявку на 2700$, чи видає каса такі суми?
Депо було на 2670 , докинув 30 через термінал. В приват-24 дало замовить 2700. А вже при видачі в касира йшла помилка, видала 2600 новими і на другий день ще сотку забрав вже без замовлення.
Потому что при выдаче надо было изначально разбить на 2600+100, тогда получилось бы снять 2700 за один подход
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FinTech
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Додано: Нед 02 кві, 2023 22:52
FinTech написав:
Выдача в теории должна быть на 2734.
підтримка каже 100 000 / курс продажу готівкового USD (37,75), виходить 2649 USD
Цікаво в кого є практичний досвід?
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deepfree
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Додано: Нед 02 кві, 2023 22:56
deepfree написав: FinTech написав:
Выдача в теории должна быть на 2734.
підтримка каже 100 000 / курс продажу готівкового USD (37,75), виходить 2649 USD
Цікаво в кого є практичний досвід?
Могли видати 2670, але двадцятка була "не свіжа" забрав 2650.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 23:03
deepfree написав: FinTech написав:
Выдача в теории должна быть на 2734.
підтримка каже 100 000 / курс продажу готівкового USD (37,75), виходить 2649 USD
Цікаво в кого є практичний досвід?
Лично снимал 2670 + % в грн за один подход.
Ограничение на снятие в 100к/сутки по курсу НБУ, это надо будет объяснить в ОБ.
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FinTech
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Додано: Нед 02 кві, 2023 23:16
deepfree написав:
підтримка каже 100 000 / курс продажу готівкового USD (37,75), виходить 2649 USD
Цікаво в кого є практичний досвід?
Вот здесь
было расписано, как снимать в привате.
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