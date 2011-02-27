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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:45

  deepfree написав:Підкажіть, Приват дозволяє зробити заявку на 2700$, чи видає каса такі суми?

Депо було на 2670 , докинув 30 через термінал. В приват-24 дало замовить 2700. А вже при видачі в касира йшла помилка, видала 2600 новими і на другий день ще сотку забрав вже без замовлення.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:49

  alex lem написав:
  deepfree написав:Підкажіть, Приват дозволяє зробити заявку на 2700$, чи видає каса такі суми?
Депо було на 2670 , докинув 30 через термінал. В приват-24 дало замовить 2700. А вже при видачі в касира йшла помилка, видала 2600 новими і на другий день ще сотку забрав вже без замовлення.
Потому что при выдаче надо было изначально разбить на 2600+100, тогда получилось бы снять 2700 за один подход
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  FinTech написав:Выдача в теории должна быть на 2734.

підтримка каже 100 000 / курс продажу готівкового USD (37,75), виходить 2649 USD
Цікаво в кого є практичний досвід?
deepfree
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:56

  deepfree написав:
  FinTech написав:Выдача в теории должна быть на 2734.

підтримка каже 100 000 / курс продажу готівкового USD (37,75), виходить 2649 USD
Цікаво в кого є практичний досвід?


Могли видати 2670, але двадцятка була "не свіжа" забрав 2650.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 23:03

  deepfree написав:
  FinTech написав:Выдача в теории должна быть на 2734.
підтримка каже 100 000 / курс продажу готівкового USD (37,75), виходить 2649 USD
Цікаво в кого є практичний досвід?

Лично снимал 2670 + % в грн за один подход.
Ограничение на снятие в 100к/сутки по курсу НБУ, это надо будет объяснить в ОБ.
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 23:16

  deepfree написав:підтримка каже 100 000 / курс продажу готівкового USD (37,75), виходить 2649 USD
Цікаво в кого є практичний досвід?

Вот здесь было расписано, как снимать в привате.
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 07:02

Пришло время сдать валюту

Пришло время сдать валюту
🇺🇸: 57,55/37,70
🇪🇺: 40,50/40,65
🇵🇱: 8,63/8,79
🇬🇧: 45,40/46,40
🇨🇭: 40,40/41,15
🇺🇸 🇪🇺: 1.09851/0.6821
Крос курс вказаний з урахуванням знижки 10%

Вказаний найкращий оптовий курс в мережі від 1000 $/€. Курс від 5000 $/€ уточнюйте у відділі продажів.
Бронювання на 40 хв від 1000 $/€💵💶

GARANT - Комфортно. Вигідно. Безпечно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 07:15

  Goodman написав:Пришло время сдать валюту
🇺🇸: 57,55/37,70
...

GARANT - Комфортно. Вигідно. Безпечно.

В ви точно нічого не переплутали? Правда прийом по 57… ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 07:18

Alien у мене і фотокарточка є цього повідомлення. Але...., це на кшталт того, як якісно надають інформаційні послуги в телеграмі.
PS Вже роздивилися, наслухалися і виправили.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 07:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Goodman написав:🇺🇸: 57,55/37,70

Але головне що якщо хтось скористався б таким курсом і обміняв, то потім би все рівно перерахували. Банки ніколи не готові визнати свою помилку - винуватий завжди клієнт
Дюрі-бачі
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