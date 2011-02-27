|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 кві, 2023 08:00
Дюрі-бачі це не банк, це контора. ніхто нічого по такому курсу не продасть.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5870
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 739 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 кві, 2023 08:06
Goodman Все рівно вже є приклади Монобанку, ПУМБу, Привату коли клієнти міняли валюту по не правильному курсу, а потім їм рахунки заганяли в мінус по правильному.
Так що не потрібно радуватись коли бачиш явно не ринковий курс: навіть якщо ним скористатись то все рівно потім перерахують.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 740
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|582
|43462
|
|
|77
|56406
|
|
|5
|26216
|
|