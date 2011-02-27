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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 08:00

Дюрі-бачі це не банк, це контора. ніхто нічого по такому курсу не продасть.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 08:06

Goodman Все рівно вже є приклади Монобанку, ПУМБу, Привату коли клієнти міняли валюту по не правильному курсу, а потім їм рахунки заганяли в мінус по правильному.
Так що не потрібно радуватись коли бачиш явно не ринковий курс: навіть якщо ним скористатись то все рівно потім перерахують.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А тим часом, Аккорд зробив курс конвертації 36,99
Snower
 
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