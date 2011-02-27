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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 кві, 2023 08:00
Дюрі-бачі це не банк, це контора. ніхто нічого по такому курсу не продасть.
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Goodman
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Додано: Пон 03 кві, 2023 08:06
Goodman Все рівно вже є приклади Монобанку, ПУМБу, Привату коли клієнти міняли валюту по не правильному курсу, а потім їм рахунки заганяли в мінус по правильному.
Так що не потрібно радуватись коли бачиш явно не ринковий курс: навіть якщо ним скористатись то все рівно потім перерахують.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:38
А тим часом, Аккорд зробив курс конвертації 36,99
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Snower
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:31
Goodman написав:
Пришло время сдать валюту
🇺🇸: 57,55
/37,70
Это курс на 1 апреля
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deneg net
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:59
deneg net написав: Goodman написав:
Пришло время сдать валюту
🇺🇸: 57,55
/37,70
Это курс на 1 апреля
Або курс майбутнього
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Raymond
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:16
Snower написав:
А тим часом, Аккорд зробив курс конвертації 36,99
Ух ти. Це ж аж 5.05% річних при нинішньому курсі. Нехай почекає поки курс підніметься до 39 і тоді його завалять депозитами.
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angra
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