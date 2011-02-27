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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 кві, 2023 08:00
Дюрі-бачі це не банк, це контора. ніхто нічого по такому курсу не продасть.
Додано: Пон 03 кві, 2023 08:06
Goodman Все рівно вже є приклади Монобанку, ПУМБу, Привату коли клієнти міняли валюту по не правильному курсу, а потім їм рахунки заганяли в мінус по правильному.
Так що не потрібно радуватись коли бачиш явно не ринковий курс: навіть якщо ним скористатись то все рівно потім перерахують.
Додано: Пон 03 кві, 2023 10:38
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А тим часом, Аккорд зробив курс конвертації 36,99
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:31
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:59
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:16
Додано: Пон 03 кві, 2023 15:29
Додано: Пон 03 кві, 2023 15:47
клЮб вмер, да здравствує клЮб. Прийом в обмінках дійшов до 37,45. Залишаться для самих жадних стрьомні банчики згори таблички і ті як аккорд зможуть посунутися униз по курсу покупки валюти.
Хоча аккорд вже не торт. Як крайній раз забирав, касир віддала половину нових ,,кольорових,,і половину старих. Здувся і аккорд, як колись з нових пачок підряд номери віддавали.
PS вже й півень на 37,20 посунувся. ,,Налетай торопись, покупай живопись,,
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:31
Каруселить однозначно не выгодно. Занёс бумагу в пианино на 3 месяца под 19%. Это лучшее предложение на короткий срок. Кто-то видит другие варианты?
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