RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 08:00

Дюрі-бачі це не банк, це контора. ніхто нічого по такому курсу не продасть.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5870
З нами з: 23.11.14
Подякував: 739 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 08:06

Goodman Все рівно вже є приклади Монобанку, ПУМБу, Привату коли клієнти міняли валюту по не правильному курсу, а потім їм рахунки заганяли в мінус по правильному.
Так що не потрібно радуватись коли бачиш явно не ринковий курс: навіть якщо ним скористатись то все рівно потім перерахують.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 740
З нами з: 29.07.22
Подякував: 64 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А тим часом, Аккорд зробив курс конвертації 36,99
Snower
 
Повідомлень: 80
З нами з: 17.12.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:31

  Goodman написав:Пришло время сдать валюту
🇺🇸: 57,55/37,70


Это курс на 1 апреля :D
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2970
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:59

  deneg net написав:
  Goodman написав:Пришло время сдать валюту
🇺🇸: 57,55/37,70


Это курс на 1 апреля :D



Або курс майбутнього :mrgreen:
Raymond
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 16.12.08
Подякував: 210 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:16

  Snower написав:А тим часом, Аккорд зробив курс конвертації 36,99


Ух ти. Це ж аж 5.05% річних при нинішньому курсі. Нехай почекає поки курс підніметься до 39 і тоді його завалять депозитами.
angra
 
Повідомлень: 218
З нами з: 21.02.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 15:29

  Snower написав:А тим часом, Аккорд зробив курс конвертації 36,99

пізно пити боржомі
готівковий курс прийому у них, до речі, 37,25.
Це я
 
Повідомлень: 19
З нами з: 07.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 15:47

клЮб вмер, да здравствує клЮб. Прийом в обмінках дійшов до 37,45. Залишаться для самих жадних стрьомні банчики згори таблички і ті як аккорд зможуть посунутися униз по курсу покупки валюти.
Хоча аккорд вже не торт. Як крайній раз забирав, касир віддала половину нових ,,кольорових,,і половину старих. Здувся і аккорд, як колись з нових пачок підряд номери віддавали.
PS вже й півень на 37,20 посунувся. ,,Налетай торопись, покупай живопись,, :mrgreen:
alex lem
 
Повідомлень: 2721
З нами з: 25.12.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:31

Каруселить однозначно не выгодно. Занёс бумагу в пианино на 3 месяца под 19%. Это лучшее предложение на короткий срок. Кто-то видит другие варианты?
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2970
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 820821822823
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 59, 60, 61
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 01:10
600 45240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 кві, 2023 16:12
Alexkievukraine
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 56410
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7270)
03.04.2023 17:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.